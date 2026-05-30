Entraron armados y encapuchados: Defensa del predio Santa Rita pide desalojo inmediato de avasalladores

El abogado de la hacienda Santa Rita, ubicada en Guarayos (Santa Cruz), Álvaro LaTorre, denunció públicamente que un grupo de encapuchados armados con rifles calibre 22 irrumpió en motocicletas para consolidar de forma violenta el quinto avasallamiento contra el predio. “Han amedrentado a los trabajadores, han parado a los tractores y prácticamente están paralizando la siembra de invierno”, detalló el jurista al confirmar que el personal fue obligado a abandonar los chacos bajo amenaza.

Acciones penales inmediatas ante la Felcc

Ante la flagrancia del delito, la defensa técnica anunció que se constituirá ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Mineros para sentar la denuncia formal y exigir que el Ministerio Público actúe.

“Vamos a exigir al Comando a que se constituya, desaloje y persiga a estos delincuentes hasta dar con los cabecillas”, enfatizó LaTorre sobre las acciones operativas solicitadas.

La vocería legal manifestó que estos ataques recurrentes no son aislados, sino que están fríamente calculados para coincidir con los periodos de mayor actividad e inversión del año agrícola.

“Todos los avasallamientos han coincidido en etapas de siembra y cosecha; son parásitos de la agricultura, viven del trabajo de los propietarios”, indicó el abogado sobre el móvil económico de los invasores.

El jurista lamentó que en cinco oportunidades anteriores el Ministerio Público y la Policía Boliviana hayan fracasado en la persecución del delito y en garantizar la seguridad jurídica en la región. Sin embargo, LaTorre expresó que confían en que la nueva gestión proceda con el desalojo inmediato para aprehender a los responsables y “enviarlos a Palmasola”.

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