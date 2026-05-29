De Marset a Palermo: los “peces gordos” del crimen organizado que cayeron en Bolivia

Bolivia volvió a quedar en el centro de la atención regional tras una serie de operativos que permitieron la captura de importantes líderes del narcotráfico y del crimen organizado internacional que se refugiaban en el país.

Las investigaciones revelaron que varias organizaciones criminales extranjeras utilizaron territorio boliviano, principalmente el departamento de Santa Cruz, como punto estratégico para ocultarse, coordinar operaciones y mover recursos ligados al tráfico internacional de drogas.

Entre los casos más resonantes figura la captura del uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica. Fue detenido el 13 de marzo de 2026 y era requerido por varios países por delitos vinculados al tráfico de drogas y lavado de dinero.

Antes de su caída, un video difundido en redes sociales lo mostraba acompañado de integrantes del Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. En la grabación, Marset lanzó amenazas desafiando incluso a las fuerzas del orden.

“Estamos preparados para hacer guerra con el que sea. ‘El Colla’, la Policía, no me importa a nadie”, expresó el narcotraficante uruguayo.

Otro de los golpes importantes ocurrió en noviembre de 2023, cuando en Cochabamba fue capturado el brasileño Jhesuilson Pereira Gómez, alias “Loiro” o “Choco”, identificado como uno de los líderes del Comando Vermelho.

El criminal se encontraba prófugo tras escapar del penal de máxima seguridad de Chonchocoro y enfrentaba procesos por extorsión y portación ilegal de armas en Brasil.

La lista de capturados continuó creciendo en mayo de 2025 con la detención de Marcos Roberto de Almeida, alias “Tuta”, considerado uno de los principales líderes del PCC. El brasileño fue aprehendido en Santa Cruz mientras intentaba renovar una cédula de identidad utilizando documentación falsa.

Los informes de inteligencia señalaron que “Tuta” dirigía operaciones de la organización criminal desde territorio boliviano.

Meses después, el 11 de mayo de 2026, cayó Kleber Nóbrega Pereira, conocido como “Kekeu”, señalado como jefe de una facción del Comando Vermelho en el estado brasileño de Bahía.

El extranjero residía en el municipio de Cotoca, donde aparentaba ser un empresario exitoso y habitaba una vivienda valuada en aproximadamente un millón de dólares.

La captura más reciente se registró el martes 26 de mayo de 2026, cuando fue detenido en Cotoca Gerson Palermo, uno de los principales líderes del PCC.

Según reportes oficiales, Palermo acumulaba condenas por casi 126 años de prisión en Brasil y permanecía prófugo desde 2020.

Mira la programación en Red Uno Play