Transportistas alertan riesgo crediticio por falta de combustible en La Paz

Choferes del transporte libre advirtieron que la falta de combustible está generando un grave riesgo crediticio para el sector, debido a que la paralización de actividades les impide generar ingresos para cumplir con sus cuotas bancarias mensuales.

El dirigente del sector, Limbert Tancara, señaló que cientos de transportistas permanecen varados por la escasez de gasolina, situación que golpea directamente su economía familiar.

Deuda crediticia al banco

Explicó que gran parte de los choferes mantiene créditos activos que oscilan entre Bs 2.000 y Bs 7.000 mensuales, obligaciones que deben cubrir pese a no poder operar con normalidad.

“Estamos en un riesgo crediticio muy importante, no solo para el titular, sino también para nuestros garantes”, sostuvo, al recordar que el diferimiento de créditos fue comprometido por el Gobierno en marzo, pero hasta ahora no existe una respuesta concreta.

Tancara aseguró que la situación ha generado malestar creciente entre las bases, que exigen soluciones inmediatas tanto al abastecimiento de combustible como a la flexibilización de pagos bancarios.

El dirigente reiteró que el sector está dispuesto a asistir al diálogo convocado por el Gobierno, aunque advirtió que cualquier acuerdo deberá traducirse en soluciones efectivas que permitan restablecer el trabajo de los transportistas.

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