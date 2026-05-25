Transporte pesado denuncia pérdidas de Bs 20.000 por conductor debido a los bloqueos

El sector del transporte pesado denunció que los bloqueos instalados en diferentes rutas del país están provocando severas pérdidas económicas para los conductores y operadores del rubro, además de afectar el comercio interno y las operaciones internacionales.

Representantes del sector señalaron que cada transportista y su unidad registran pérdidas aproximadas de Bs 20.000 por cada jornada de paralización.

“Un transportista gana sus 5.000 o 6.000 bolivianos en una semana haciendo un viaje a cualquier punto del departamento. Estamos hablando de casi unos 20 mil bolivianos que ha perdido un solo transportista”, afirmó un dirigente.

El sector también alertó sobre el impacto en el comercio internacional, principalmente por las dificultades para las importaciones y exportaciones con países vecinos. Además de las pérdidas económicas, los transportistas denunciaron actos de violencia y daños materiales contra quienes intentan continuar sus recorridos.

El dirigente calificó los hechos como actos de vandalismo y cuestionó la efectividad de las medidas de diálogo impulsadas por el Gobierno.

“Esto ya no es reivindicación social, este es un bloqueo político”, afirmó.

También puso en duda la efectividad de los corredores humanitarios promovidos por las autoridades y aseguró que la situación estaría agravando problemas de abastecimiento en distintas regiones del país.

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