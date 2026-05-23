Transportistas apoyan corredor humanitario ante pérdidas y choferes varados

Representantes del sector transportista manifestaron su respaldo a las acciones para habilitar corredores humanitarios en medio de los bloqueos que afectan varias carreteras del país, señalando que miles de conductores permanecen varados y enfrentan pérdidas económicas diarias.

Los transportistas señalaron que es necesario llegar a los puntos de bloqueo para auxiliar a las personas que continúan detenidas en las rutas y permitir el traslado de alimentos e insumos esenciales.

“Tenemos que apoyar principalmente a los compañeros que están en mitad de la carretera. Hay que llegar a esos puntos para que puedan continuar su viaje y llegar a destino”, indicó Juan Yucra, dirigente del Transporte Pesado.

Asimismo, afirmaron que la paralización del transporte está afectando el abastecimiento nacional, tomando en cuenta que gran parte de los productos como arroz, azúcar, carne, pollo y cerdo son distribuidos desde distintos departamentos hacia el resto del país.

El sector advirtió además que las pérdidas económicas continúan creciendo, ya que un transportista deja de percibir ingresos semanales por la suspensión de viajes y la imposibilidad de cumplir con las rutas programadas.

En ese contexto, reiteraron su respaldo al corredor humanitario y pidieron que se priorice el diálogo y la apertura de vías para evitar mayores perjuicios económicos y sociales.

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