Bloqueadores atacan con piedras y dañan maquinaria que despejaba la ruta La Paz-Oruro

La tensión se incrementó este sábado durante el operativo denominado 'Corredor Humanitario de las Banderas Blancas', luego de que un grupo de bloqueadores atacara con piedras y dañara maquinaria pesada que realizaba trabajos de despeje en la carretera La Paz-Oruro, a la altura del sector Ventilla, en la ciudad de El Alto.

Según reportes del operativo, los manifestantes se opusieron a la intervención de efectivos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas, quienes acompañaban a la maquinaria de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) encargada de retirar promontorios de tierra y otros objetos colocados sobre la vía bloqueada desde hace más de tres semanas.

Durante los incidentes, una excavadora recibió el impacto de piedras que provocaron daños en algunos de sus vidrios. Pese a ello, el convoy conformado por policías, militares y maquinaria pesada continuó avanzando con el objetivo de habilitar gradualmente la circulación vehicular.

El operativo fue activado en la madrugada de este sábado 23 de mayo por instrucción del Gobierno nacional, con el fin de restablecer el tránsito entre Oruro y La Paz y garantizar el ingreso de alimentos, oxígeno medicinal, combustible y medicamentos hacia las ciudades de La Paz y El Alto, afectadas por 23 días de bloqueos.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó que el objetivo principal del corredor humanitario es asegurar el abastecimiento de productos esenciales para la población.

“El objetivo de este operativo es permitir que a las ciudades del Alto y de La Paz lleguen alimentos, oxígeno, medicamentos y todo lo que requieren las poblaciones de estas ciudades”, señaló la autoridad durante una conferencia de prensa.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, indicó que la intervención tiene un carácter pacífico y humanitario y aseguró que se priorizará el diálogo en cada punto de bloqueo para evitar enfrentamientos.

“Vamos a dialogar en cada punto de bloqueo para que este corredor tenga éxito”, afirmó Zamora.

Entretanto, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, aseguró que el personal militar desplazado no porta armas letales y que su labor se centra exclusivamente en colaborar con la habilitación del corredor humanitario.

Las autoridades señalaron que el operativo continuará en distintos puntos de la carretera hasta restablecer completamente el tránsito y garantizar el abastecimiento de mercados, hospitales y centros de salud en La Paz y El Alto.

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