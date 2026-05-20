Cruz Roja traslada cisterna de oxígeno a La Paz para abastecer hospitales

La Cruz Roja Boliviana, filial La Paz, informó que realizará un operativo humanitario ante ya los 18 días de bloqueos en las ciudades de La Paz y El Alto, para trasladar una cisterna de oxígeno hacia la ciudad de La Paz, en medio de los bloqueos que han afectado la circulación y el abastecimiento de insumos críticos.

Días de abastecimiento

Según Reynaldo Ayala, responsable de la Cruz Roja Boliviana, la cisterna enviada podrá abastecer de oxígeno a los centros de salud de La Paz durante al menos 10 días, garantizando la atención de pacientes con enfermedades respiratorias y otras condiciones que requieren este insumo vital.

El operativo tiene como objetivo asegurar el suministro de oxígeno a hospitales y pacientes, mitigando los efectos de la interrupción del transporte y la escasez registrada en los últimos días debido a los bloqueos.

La Cruz Roja hizo un llamado a las autoridades y la población para facilitar el paso de vehículos humanitarios, asegurando que los insumos críticos lleguen de manera segura y a tiempo a quienes más lo necesitan, en un contexto de alta tensión y restricciones en la ciudad.

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