29 aprehendidos y 101 arrestados en jornada de movilizaciones en La Paz

El fiscal Luis Torrez informó que, el 17 de mayo, en el Hotel Madrid, Plaza Murillo, se identificó a cinco personas portando 243.000 bolivianos, presuntamente destinados a financiar los bloqueos que afectan la ciudad. El dinero fue secuestrado por el Ministerio Público, que dio inicio a las actuaciones investigativas para determinar la procedencia y finalidad de los fondos.

Torrez aclaró que, hasta el momento, no se cuenta con elementos contundentes que establezcan de manera definitiva que los montos estaban destinados a financiar los bloqueos, pero se continúa con la investigación bajo el principio de objetividad.

Cinco sospechosos

Entre las cinco personas investigadas, se encuentra un grupo familiar padre e hijo, mientras que los otros tres individuos no tienen vínculos con infracciones previas. Según versiones preliminares, uno de ellos habría venido desde Santa Cruz para adquirir vehículos, quedándose en La Paz debido a los bloqueos.

Arrestados y aprehendidos

Además, el fiscal detalló que durante la jornada se registraron 29 aprendidos y 101 arrestados. Las personas arrestadas fueron liberadas posteriormente al comprobar que no tuvieron participación directa en los hechos violentos, mientras que los aprendidos permanecen bajo investigación.

“El Ministerio Público está realizando la individualización de cada persona para determinar el grado de participación y responsabilidad, aplicando las medidas cautelares correspondientes”, afirmó Torrez.

El fiscal reiteró que la investigación continuará para verificar cualquier vinculación con el financiamiento de bloqueos y responsabilidades legales, asegurando transparencia y aplicación de la ley.

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