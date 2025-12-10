Bolivia registra 73 feminicidios y 27 infanticidios hasta diciembre

El Fiscal Superior de Vida y Personas de la Fiscalía General del Estado, Sergio Fajardo Flores, informó sobre las preocupantes cifras de violencia que afectan a los grupos más vulnerables del país. De acuerdo con los casos atendidos hasta el 8 de diciembre de 2025, Bolivia registra un total de 73 víctimas de Feminicidio y 27 víctimas de Infanticidio.

Ante este panorama, Fajardo hizo un llamado urgente a la sociedad y al Estado para fortalecer las políticas de protección, ya que la concentración de estos hechos se mantiene principalmente en el eje central del país.

“Ante el incremento de casos de pérdida de vidas de mujeres y niños persiste la urgencia de fortalecer las políticas de protección a la niñez y contra la violencia de género. Hacemos un llamado urgente a la sociedad y al Estado para que redoblen los esfuerzos en la prevención de la violencia y la protección de los grupos más vulnerables”, explicó Fajardo.

En cuanto a los casos de Feminicidio, el informe detalla que el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de víctimas con 30 casos, seguido por Santa Cruz con 16 y Cochabamba con 11. Oruro y Potosí reportan 6 víctimas cada uno, Tarija 3 y Chuquisaca 1.

Uno de los últimos hechos se registró en la ciudad de El Alto, donde Jhanet Tola Colque, de 33 años, falleció por asfixia mecánica por estrangulamiento el 6 de diciembre. El denunciado es Freddy C.M.

Infanticidios: 27 víctimas y extrema violencia

La violencia extrema también se refleja en las estadísticas de Infanticidio, con 27 víctimas en 25 casos. En esta categoría, el departamento de Cochabamba reporta el mayor número con 8 víctimas, seguido por La Paz con 7 y Santa Cruz con 6. Potosí suma 3, Oruro 2 y Chuquisaca 1.

El caso más reciente se registró en la localidad de La Guardia, Santa Cruz, donde se involucra a dos menores de edad. Una de las víctimas, de 6 años, falleció el 31 de octubre de 2025, y otro de 5 años, sufrió lesiones graves y se encuentra internado. Los denunciados son Carmen S.L.R. y Roberto A.S., por Infanticidio e Infanticidio en Grado de Tentativa.

La Fiscalía General del Estado destacó que, pese a las dolorosas cifras, la labor investigativa ha sido efectiva, logrando que más del 90% de los casos de Feminicidio e Infanticidio cuenten con el autor plenamente identificado y procesado.

