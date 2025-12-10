Luis Arce es aprehendido en La Paz por caso Fondo Indígena; Fiscalía confirma indicios de responsabilidad

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, confirmó este miércoles la aprehensión del expresidente Luis Alberto Arce Catacora, en el marco de la investigación por el caso Fondo de Desarrollo Indígena (FDI).

La detención se realizó en cumplimiento de un mandamiento firmado el 10 de diciembre de 2025 por el fiscal de materia, Miguel Ángel Cardozo Ramírez, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Delitos Tributarios y Aduaneros.

El documento oficial, registrado bajo Código Único 201102012508096, instruye a cualquier autoridad competente aprehender a Arce para ponerlo a disposición del fiscal asignado y luego del Juez de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz.

La orden se emite por la presunta comisión de los delitos de:

Incumplimiento de Deberes (Art. 154 del Código Penal)

Conducta Antieconómica (Art. 224 del Código Penal)

Según el mandamiento, la medida busca “asegurar su sometimiento a las investigaciones del presente proceso y, en su caso, a juicio oral”, al existir “suficientes indicios de que es autor del delito sindicado”.

El documento también aclara que se actuó bajo el Artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, respetando las garantías constitucionales del aprehendido.

El fiscal Torrez indicó que la aprehensión fue ejecutada en estricto cumplimiento del procedimiento penal vigente y que Arce será presentado ante la autoridad jurisdiccional competente en las próximas horas, donde se definirá su situación legal.

Mire la orden de aprehensión:

Mira la programación en Red Uno Play