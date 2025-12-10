Allanan casa y descubren vehículos robados desmantelados en Valle Hermoso, Cochabamba

La Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) realizó un operativo en la zona de Valle Hermoso, en Cochabamba, donde descubrió al menos cuatro vehículos robados completamente desmantelados, además de autopartes y chasis. Dos personas fueron arrestadas y se encuentran bajo custodia policial.

El procedimiento tuvo lugar en un domicilio particular, donde se hallaron piezas y accesorios pertenecientes a vehículos que habían sido reportados como robados.

“Se logró identificar accesorios y piezas de vehículos que habrían sido desmantelados. En el lugar se encontraron más de cuatro vehículos en partes”, informó la unidad policial especializada.

Las personas arrestadas fueron trasladadas a dependencias policiales por disposición del fiscal a cargo del caso.

“Tenemos dos personas cuyo arresto dispuso el fiscal. Las víctimas ahora deben identificar sus autopartes; de confirmarse, se procederá a la aprehensión inmediata”, detalló el reporte oficial.

Además de los vehículos, efectivos encontraron chasis y autopartes que pertenecerían a otros motorizados aún no identificados. Según la investigación preliminar, los detenidos habrían proporcionado la ubicación del lugar donde almacenaban las piezas sustraídas.

La propietaria del inmueble aseguró no tener conocimiento de las actividades que se realizaban dentro de su vivienda.

Diprove anunció que la investigación continúa con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados y verificar el origen de cada una de las autopartes recuperadas.

