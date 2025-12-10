TEMAS DE HOY:
Felcv Policías emboscados Diputado masista

32ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

30ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Allanan casa y descubren vehículos robados desmantelados en Valle Hermoso, Cochabamba

La dueña del inmueble negó conocer lo que pasaba. Dos personas fueron arrestadas y la Policía investiga el origen de las autopartes robadas.

Silvia Sanchez

10/12/2025 16:39

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) realizó un operativo en la zona de Valle Hermoso, en Cochabamba, donde descubrió al menos cuatro vehículos robados completamente desmantelados, además de autopartes y chasis. Dos personas fueron arrestadas y se encuentran bajo custodia policial.

El procedimiento tuvo lugar en un domicilio particular, donde se hallaron piezas y accesorios pertenecientes a vehículos que habían sido reportados como robados.

“Se logró identificar accesorios y piezas de vehículos que habrían sido desmantelados. En el lugar se encontraron más de cuatro vehículos en partes”, informó la unidad policial especializada.

Las personas arrestadas fueron trasladadas a dependencias policiales por disposición del fiscal a cargo del caso.

“Tenemos dos personas cuyo arresto dispuso el fiscal. Las víctimas ahora deben identificar sus autopartes; de confirmarse, se procederá a la aprehensión inmediata”, detalló el reporte oficial.

Además de los vehículos, efectivos encontraron chasis y autopartes que pertenecerían a otros motorizados aún no identificados. Según la investigación preliminar, los detenidos habrían proporcionado la ubicación del lugar donde almacenaban las piezas sustraídas.

La propietaria del inmueble aseguró no tener conocimiento de las actividades que se realizaban dentro de su vivienda.

Diprove anunció que la investigación continúa con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados y verificar el origen de cada una de las autopartes recuperadas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD