El cometa interestelar 3I/Atlas "siembra vida" en el universo, según análisis de la NASA

Un equipo de astroquímicos de la NASA confirmó que el objeto interestelar 3I/Atlas, que actualmente se aleja de nuestro sistema solar, está esparciendo compuestos químicos que son fundamentales para la formación de la vida mientras vaga por el cosmos.

El doctor Martin Cordiner, astroquímico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, y su equipo, utilizaron imágenes detalladas captadas por el telescopio Atacama Large Submillimeter Array (ALMA) para escanear el cometa, según informa El Heraldo.

Abundancia anómala de elementos vitales

El análisis reveló que el cometa 3I/Atlas produce niveles inusualmente altos y abundantes de dos elementos químicos clave: cianuro de hidrógeno y metanol.

El doctor Cordiner explicó que las cantidades liberadas por 3I/Atlas son mucho mayores que las observadas en los cometas nativos de nuestro sistema solar. Por ejemplo, el cometa interestelar libera alrededor de 40 kilogramos de metanol por segundo.

"Moléculas como el cianuro de hidrógeno y el metanol se encuentran en abundancias traza y no son los componentes dominantes de nuestros propios cometas," afirmó Cordiner. El científico destacó la importancia de estos compuestos: "Parece realmente improbable desde el punto de vista químico que se pueda avanzar hacia una complejidad química muy alta sin producir metanol."

Esta evidencia sugiere que el cometa 3I/Atlas ha estado sembrando estos precursores de la vida a lo largo de su trayectoria por el universo durante miles de años.

Fue identificada otra actividad que realiza el cometa 3I Atlas. Foto: NASA

La advertencia de Harvard sobre la panspermia

En paralelo a la confirmación de la NASA, el astrofísico Avi Loeb de la Universidad de Harvard planteó un escenario más cauteloso, comparando el encuentro con un visitante interestelar con una "cita a ciegas".

Loeb sugirió que la presencia de estos elementos químicos en 3I Atlas implica un riesgo y una posibilidad: que el objeto "pudo haber sembrado vida en la Tierra al llevar a cabo una panspermia interestelar o si representa a un asesino en serie que esparce veneno".

Sin embargo, el astrofísico se inclinó por una "naturaleza amigable" para la Tierra, basándose en la proporción anómalamente grande de producción de metanol a cianuro de hidrógeno que exhibe 3I/Atlas. A pesar de esto, Loeb recalcó que los líderes mundiales deben prepararse para un posible encuentro extraterrestre.

