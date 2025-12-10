General Russo niega actos de discriminación tras declarar ante la fiscalía

El excomandante de la Policía Boliviana, general Augusto Russo, brindó este miércoles su declaración informativa ante el Ministerio Público en calidad de investigado, en el marco del proceso iniciado por una denuncia de presunta discriminación presentada por el coronel Pavel Vázquez Pastor.

A su salida de la Fiscalía, Russo negó categóricamente haber incurrido en algún acto de discriminación y aseguró que las acciones tomadas durante su gestión respondieron exclusivamente a criterios institucionales y de servicio.

“La discriminación tiene que allanar algunas cosas como sexo, raza, credo, religión, orientación sexual, y no es nada de eso lo que sucedió con el coronel Pavel Vázquez”, afirmó.

El excomandante explicó que respondió a todas las consultas realizadas por los investigadores del Ministerio Público y ratificó que los cambios de destino dentro de la institución policial se basan en necesidades operativas.

“Todas las preguntas que se han hecho al suscrito han sido respondidas, han sido allanadas, tomando en cuenta que ha sido una denuncia de discriminación. No voy a emitir ningún criterio todavía de la mala o buena fe del funcionario. Lo que tienen que saber es que los cambios de destino y todas las promociones que existen son por razones de mejor servicio y necesidades”, sostuvo.

Russo también aclaró que, durante su gestión, el coronel Vázquez fue designado subcomandante departamental a petición propia, y que posteriormente este solicitó su retorno a La Paz debido a situaciones familiares y de salud, antes de formalizar la denuncia.

El Ministerio Público continuará con la recolección de declaraciones y elementos de prueba para determinar si corresponde o no avanzar hacia una imputación formal dentro del proceso.

