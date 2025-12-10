Drama en la Radial 26: Abuelita salva a sus nietos de un incendio, pero pierde su renta y todos sus bienes

Una tarde tranquila se convirtió en pesadilla para una familia en la zona de la Radial 26, barrio Tierras Nuevas. Un incendio de magnitud consumió una habitación completa, dejando no solo daños materiales de consideración, sino también una historia de pérdida y desesperación.

"El portón estaba trancado"

El siniestro comenzó mientras, Silvia Mercado Justiniano, la propietaria se encontraba cocinando. Según su relato, escuchó una fuerte explosión proveniente de su habitación. Aunque inicialmente pensó que se trataba de un encendedor, al verificar, el fuego ya se había apoderado del cuarto donde dormía.

La situación se tornó crítica en segundos. La mujer reaccionó rápidamente para salvar a sus nietos:

"Se encendió rapidingo y ya me quemé. Agarré a mis nietos, nos salimos a la acera y el portón estaba trancado, no se podía abrir la reja. Pedí auxilio y pateé la reja fuerte hasta que salimos a la carrera".

Pérdida total y un vecino herido

El fuego no solo se llevó muebles y ropa. La afectada, entre lágrimas, reveló la pérdida de su sustento económico más inmediato:

Documentos y dinero: "Perdí mi documento, todo. Ayer cobré mi jubilación y ahí ha quedado todo mi dinero. Ahorita estoy sin un peso en el bolsillo".

La propietaria sufrió quemaduras de primer grado. Además, un vecino que subió al techo para intentar sofocar las llamas con agua, pero cayó desde la altura, resultando herido en su afán de ayudar.

Los bomberos llegaron al lugar tras recibir el llamado a las 11:00 de la mañana. Se desplazaron 10 efectivos que utilizaron 8.000 litros de agua para controlar el fuego, realizar la posliquidación y el enfriamiento de la zona.

La familia afectada pide la solidaridad de la población cruceña, ya que necesitan desde una cama hasta lo más básico para poder recuperarse de esta tragedia.

