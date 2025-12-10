Mujer denuncia estafa de 95 mil bolivianos por compra de cerveza en La Guardia

Una mujer denunció haber sido víctima de una estafa de 95 mil bolivianos tras realizar la compra de 700 cajas de cerveza a una proveedora en el municipio de La Guardia, Santa Cruz.

Según su testimonio, la supuesta vendedora la llevó hasta un depósito donde, con engaños, habría utilizado su dinero para saldar una deuda personal.

La afectada relató que la mujer le aseguró que la mercadería se encontraba disponible y que podían recogerla juntas en el depósito. “Me ofreció 700 cajas de cerveza y me dijo que fuéramos a su depósito a recogerla. Cuando llegamos, yo pagué los 95 mil bolivianos”, explicó.

Sin embargo, al momento de retirar la mercadería, el dueño de la agencia de cerveza les informó que no entregarían nada, debido a que la presunta vendedora mantenía una deuda pendiente.

“La señora me llevó con engaños para que yo pague su deuda. No me quieren devolver mi dinero. Exijo la devolución de mis 95 mil bolivianos”, reclamó la víctima.

Del monto total, la mujer entregó 70 mil bolivianos en efectivo y 25 mil en transferencias. Señaló que el capital representaba su único recurso económico, además de haber contraído deudas para invertir en mercadería de cara a la temporada navideña.

La estafadora fue posteriormente aprehendida, pero la denunciante cuestionó que hasta el momento no ha podido recuperar el dinero. “La policía no se ha movido. Ya pedimos que se secuestre el monto que cancelé, pero no quieren”, lamentó.

Mira la programación en Red Uno Play