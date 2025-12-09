Cochabamba en modo Navidad: abren la Feria Navideña con más de 5.000 comerciantes en la FEXCO

La noche de este lunes, el alcalde Manfred Reyes Villa inauguró oficialmente la Feria Navideña 2025, un evento que reúne a más de 5.000 comerciantes en el recinto ferial de la FEXCO y que permanecerá abierto hasta el 6 de enero.

La tradicional feria marca el arranque de la temporada navideña en Cochabamba, ofreciendo a la población una amplia variedad de juguetes, adornos, luces, ropa, panetones y otros artículos típicos de fin de año. La atención será diaria, desde las 08:00 hasta las 23:00.

Reyes Villa destacó que esta es una de las ferias navideñas más grandes del país y aseguró que los visitantes podrán encontrar productos a precios accesibles. Además, anunció que habrá guardias de Movilidad Urbana y que se habilitaron ocho líneas de transporte para facilitar el acceso: 6, 27, 43, C, K, S, 160 y 110.

El Alcalde también informó que el 14 de diciembre se realizará una chocolatada para más de 6.000 niños y niñas, con entrega de juguetes, música y números de baile en la plaza de Comidas de la FEXCO. Asimismo, el 16 de diciembre se llevará adelante un evento cultural y musical cuyo “costo de entrada” será la entrega de un juguete que luego será distribuido entre menores del municipio.

Seguridad reforzada

El intendente municipal, Enrique Navia, explicó que se incrementarán los controles dentro y fuera del recinto con el apoyo de guardias de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana, la Intendencia Municipal y la Policía Boliviana. Los comerciantes, además, contrataron seguridad privada.

Para prevenir extravíos de niñas y niños, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia entregará manillas identificativas a los más pequeños.

El ejecutivo departamental de los comerciantes de la Feria Navideña, Edwin Llusco, destacó la organización y las novedades de esta versión. “Invitamos a la población a recorrer cada puesto; encontrarán de todo: nacimientos, adornos, luces LED con control Bluetooth, juguetes, panetones, vinos, galletas y mucho más”, afirmó.

