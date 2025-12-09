TEMAS DE HOY:
Robo en El Alto Jubilados Chi Hyun Chung

30ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Cotapachi: comunario afirma que policía disparó y amenazó con “matar a cuantos pueda”

Un comunario relata que vio a un policía disparar, amenazar con matar a “cuantos pueda” y apuntarle directamente antes de quedarse sin municiones. Afirma que el uniformado actuó de forma agresiva y sin el rostro cubierto.

Silvia Sanchez

09/12/2025 17:34

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un testigo de los enfrentamientos en Cotapachi aseguró que vio a un policía disparar contra los comunarios durante el operativo de desbloqueo, incluso mientras gritaba que “mataría a cuantos pueda”. El hombre afirma que escuchó los disparos, vio al uniformado apuntarle directamente y que solo se salvó porque el arma se quedó sin municiones.

“Yo llegué un poquito atrás y el uniformado ya empezaba a disparar. Ahí tuve que resguardarme. El policía andaba disparando, amenazando y diciendo ‘les voy a matar’. Nos miraba con una impotencia… no dudaba en disparar, constantemente disparaba a la gente”, relató.

Según su testimonio, el efectivo policial sacaba el arma en varias oportunidades y la accionaba contra los comunarios.

“Sacaba el arma, era nueve milímetros. Constantemente disparaba contra mi humanidad, pero empezó a gatillar y ya no salían los tiros. Pero lamentablemente, para mi tío sí salió. El oficial estaba agresivo, apuntando y disparando, no lo voy a dudar. Decía que nos iba a matar”, agregó.

El testigo asegura que el policía no tenía el rostro cubierto, por lo que podría ser identificado durante la investigación.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD