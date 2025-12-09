Un testigo de los enfrentamientos en Cotapachi aseguró que vio a un policía disparar contra los comunarios durante el operativo de desbloqueo, incluso mientras gritaba que “mataría a cuantos pueda”. El hombre afirma que escuchó los disparos, vio al uniformado apuntarle directamente y que solo se salvó porque el arma se quedó sin municiones.

“Yo llegué un poquito atrás y el uniformado ya empezaba a disparar. Ahí tuve que resguardarme. El policía andaba disparando, amenazando y diciendo ‘les voy a matar’. Nos miraba con una impotencia… no dudaba en disparar, constantemente disparaba a la gente”, relató.

Según su testimonio, el efectivo policial sacaba el arma en varias oportunidades y la accionaba contra los comunarios.

“Sacaba el arma, era nueve milímetros. Constantemente disparaba contra mi humanidad, pero empezó a gatillar y ya no salían los tiros. Pero lamentablemente, para mi tío sí salió. El oficial estaba agresivo, apuntando y disparando, no lo voy a dudar. Decía que nos iba a matar”, agregó.

El testigo asegura que el policía no tenía el rostro cubierto, por lo que podría ser identificado durante la investigación.

