"Por ignorancia desconocía lo que era el racismo": El polémico descargo de la abogada argentina detenida en Brasil

Tras meses de silencio y una compleja situación judicial, la abogada e influencer argentina Agostina Páez (29) decidió dar un giro de 180 grados en su defensa. A través de un video en sus redes sociales, la joven admitió haber cometido un "delito grave" al imitar a un mono frente a empleados de un bar en Ipanema, un gesto que en Brasil hoy se castiga con dureza extrema.

"Sé que no he cometido un error pequeño... me he equivocado y estoy asumiendo mi responsabilidad. Pido disculpas de todo corazón a quienes se sintieron humillados", expresó Páez en un descargo de más de dos minutos. El video marca el inicio de una nueva etapa bajo la representación de Carla Junqueira, la prestigiosa abogada brasileña que logró la condena de Juan Darthés.

Un cambio de estrategia: Del "error" al "delito"

La defensa anterior, a cargo de Ezequiel Roitman, fue revocada por discrepancias tácticas. La nueva abogada, Carla Junqueira, ha sido tajante: ya no se discutirá la inocencia de Páez. "Ella lo hizo, se equivocó y cometió un delito", afirmó la letrada, buscando humanizar a la acusada ante una sociedad brasileña profundamente indignada por el caso, informa el medio La Nación.

Páez, quien permanece recluida en un barrio alejado de las zonas turísticas y monitoreada por una tobillera electrónica, justificó su accionar inicial como una falta de conocimiento:

"Lamento haber contribuido a ese dolor que, por ignorancia, desconocía lo que era el racismo... Ahora entiendo que no es una simple ofensa, sino que es violento".

La severidad de la ley brasileña

El caso de la argentina no es uno más. En 2023, Brasil sancionó la Ley 14.532, que equiparó la injuria racial al delito de racismo. Este cambio legal es fundamental para entender por qué la influencer no pudo salir bajo fianza:

Imprescriptible: El delito no vence con el tiempo.

Sin fianza: Ya no es un cargo excarcelable mediante pago.

Penas: La abogada enfrenta una posible condena de 2 a 5 años de reclusión.

El caso ha generado un intenso debate en el Cono Sur sobre el comportamiento de los turistas en el extranjero y la percepción del racismo en países como Argentina. Mientras algunos seguidores de la influencer apoyaron su "toma de conciencia", la gran mayoría de las reacciones en redes sociales mantienen un tono de reproche, subrayando que la formación de Páez como abogada agrava la supuesta "ignorancia" que alegó en su video.

Páez concluyó su mensaje asegurando que estos dos meses bajo proceso han sido "muy duros" y que espera que su experiencia sirva para que otros tomen conciencia sobre la gravedad de estos actos en territorio brasileño.

