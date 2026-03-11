Condenan a ex reina de belleza y su pareja por traficar marihuana desde Bolivia

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta declaró culpables a Martina Oliva, ex Miss Orán, y a su pareja por el tráfico de estupefacientes. La justicia acreditó que el cargamento de 15 kilos de marihuana fue ingresado desde Bolivia para ser distribuido en la capital argentina.

Durante el proceso, Oliva intentó desvincularse alegando que su viaje tenía objetivos comerciales y que desconocía el origen del dinero en su cuenta. Sin embargo, las pruebas técnicas confirmaron su participación en la logística de transporte desde la zona fronteriza.

La detención ocurrió en febrero de 2025, cuando la pareja actuaba como "coche puntero" para alertar sobre controles policiales en la ruta. El vehículo principal, que transportaba la droga de origen boliviano, terminó accidentado en una finca tras una persecución.

La red criminal contaba con una estructura aceitada que incluía transportistas y receptores en la zona norte de la ciudad de Salta. Varios integrantes de esta banda ya cumplen condena tras admitir su responsabilidad en juicios abreviados previos.

Tras el veredicto de culpabilidad, el tribunal fijó una nueva audiencia para este jueves con el fin de determinar el monto de la pena. La ex modelo y su acompañante permanecerán bajo custodia hasta que se formalice la sentencia definitiva.

Mira la programación en Red Uno Play