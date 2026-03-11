¿Cobrarás el Bono PEPE después del 22 de marzo? Este ese el nuevo requisito que deberás presentar

Tras la jornada electoral de las subnacionales, el cobro del Bono PEPE incorporará el carnet de sufragio como un requisito obligatorio para todos los beneficiarios en ventanilla. Esta medida será indispensable para validar la participación ciudadana antes de proceder con el desembolso en cualquier entidad financiera del país.

Para efectuar el retiro de los Bs. 150, los padres o tutores legales deben presentar obligatoriamente su Cédula de Identidad original y vigente. Además del documento físico, es estrictamente necesario entregar una fotocopia legible de la identificación al cajero al momento de la transacción.

La atención en los bancos se rige bajo un sistema de turnos organizado según la fecha de nacimiento del titular del cobro. Esta metodología busca optimizar el flujo de usuarios y minimizar los tiempos de espera en los puntos de atención autorizados.

Es fundamental recordar que este beneficio está destinado exclusivamente a quienes recibieron el Bono Juancito Pinto durante la gestión 2025. El sistema de las entidades bancarias verificará automáticamente el historial académico del estudiante para autorizar el pago por familia.

Las autoridades recomiendan verificar la vigencia de los documentos de identidad para evitar contratiempos o rechazos innecesarios en las cajas. En caso de tener el carnet vencido, el titular deberá realizar la renovación antes de la fecha límite establecida para el 30 de abril.

Finalmente, se enfatiza que el trámite es estrictamente personal y debe ser realizado por el progenitor o tutor legal registrado en el sistema. El cumplimiento de estas normativas garantiza que el apoyo económico llegue de forma segura y transparente a los hogares bolivianos.

