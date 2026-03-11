Rey de España sostendrá encuentros con Rodrigo Paz y empresarios durante su visita

Escuchar esta nota
El rey Felipe VI se reunirá con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y con empresarios españoles y bolivianos en su próxima visita al país suramericano, informó este martes el canciller boliviano, Fernando Aramayo.
Según Aramayo, el miércoles, el monarca participará en una recepción con residentes españoles en Bolivia.
"El 12 en la mañana va a tener un espacio con el sector empresarial español y algunos representantes de sectores empresariales del país", detalló.
La visita del rey de España "va a permitir abordar un conjunto de temáticas, entre ellas la preparación de la agenda del presidente Rodrigo Paz" para un viaje a Europa que el Gobierno espera concretar "a corto plazo", agregó.
Paz expresó su confianza en que la visita del rey ayude a vincular a Bolivia con inversiones españolas que contribuyan al desarrollo de la economía de su país.
El presidente colombiano nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en al menos una decena de países debido a que sus padres, la española Carmen Pereira y el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), fueron perseguidos durante los gobiernos militares.
