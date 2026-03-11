¿Quiénes sorprenderán hoy? La Gran Batalla - Duelo de Voces regresa con más audiciones en vivo

Luego de una primera y exitosa noche de casting, el escenario de La Gran Batalla: Duelo de Voces vuelve a encender sus luces para una segunda gala de audiciones en vivo, donde nuevos talentos intentarán conquistar al exigente jurado y al público.

El programa, transmitido por Red Uno y sus plataformas digitales, continúa esta noche con nueve postulantes que subirán al escenario para demostrar su talento con canciones de distintos ritmos y géneros musicales.

Cada presentación podría marcar la diferencia entre seguir en competencia o quedar fuera del reality.

Una nueva noche de talento en el escenario

Los participantes deberán enfrentar la presión del escenario en vivo, interpretando sus canciones frente a los jueces, quienes analizarán aspectos como afinación, presencia escénica, estilo e identidad artística.

El objetivo de cada concursante será impresionar lo suficiente para obtener una de las codiciadas sillas de la competencia.

Tras el primer programa, varios lugares ya fueron ocupados, por lo que la exigencia será cada vez mayor.

¿De qué trata el programa?

La competencia en La Gran Batalla: Duelo de Voces arrancó con 40 participantes, quienes deben superar distintas etapas para mantenerse en carrera y acercarse al objetivo final: convertirse en la próxima gran voz del país.

Primera ronda: audiciones en vivo

Cada concursante realiza una presentación frente al jurado y el público. Solo quienes logren destacar podrán avanzar en la competencia.

El desafío de las 16 sillas

El siguiente objetivo es conseguir uno de los 16 lugares de preseleccionados, que representan a los participantes que continúan en carrera.

El Duelo de Voces

Cuando las 16 sillas estén completas, quienes queden fuera podrán desafiar a otros concursantes en un Duelo de Voces, buscando quedarse con uno de los lugares dentro del programa.

La batalla musical continúa

Con nervios, emoción y mucho talento sobre el escenario, cada gala promete momentos decisivos que podrían cambiar el rumbo de la competencia.

La segunda noche de audiciones llega con nuevas historias, nuevas voces y la posibilidad de descubrir a la próxima estrella musical del país.

La pregunta ahora es inevitable:

¿Quiénes lograrán quedarse con las siguientes sillas en La Gran Batalla?

