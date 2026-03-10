En plena alerta por chikungunya aparece “Pupi, el domador de mosquitos”

En medio de la preocupación por el aumento de mosquitos y enfermedades como dengue y chikungunya, un peculiar personaje llamó la atención en el barrio Virgen de Guadalupe, en la zona del Cambódromo.

Se trata de “Pupi, el domador de mosquitos”, quien aseguró que podía ayudar a combatir a los zancudos.

“Mi nombre es Pupi, el entrenador de mosquitos, y vine a que se le acabe su problema”, dijo entre bromas, mostrando lo que llamó su “mosquito entrenado”.

Mientras los vecinos denunciaban falta de limpieza, fumigación y mantenimiento de áreas verdes, el personaje generó un momento de humor en medio del reclamo, incluso asegurando que ahora también entrena caracoles, tras ver una pared llena de estos animales en la zona.

Pese a la escena curiosa, los vecinos reiteraron su pedido a las autoridades para que se realicen mingas de limpieza y fumigación ante la proliferación de mosquitos en el barrio.

