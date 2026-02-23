Fenómeno “Therian”: experta asegura que es una tendencia viral y no una enfermedad

La psicóloga clínica María Dolores Miranda visitó el programa El Mañanero para analizar el fenómeno de los llamados “Therian”, una tendencia en redes sociales donde jóvenes aseguran identificarse simbólicamente con animales.

La especialista fue enfática al señalar que esta conducta no constituye un trastorno mental reconocido, sino un fenómeno viral impulsado por la búsqueda de validación y pertenencia.

Miranda explicó que existe una diferencia clara entre una identificación simbólica —como cuando alguien dice metafóricamente “soy una leona si se meten con mi hijo”— y una alteración mental real.

Según detalló, un trastorno psicológico implica pérdida de conciencia o desconexión con la realidad. “Aquí las personas están conscientes, se graban, compran accesorios y buscan ‘likes’”, indicó.

La especialista advirtió que los adolescentes son particularmente vulnerables debido a que atraviesan una etapa de crisis de identidad.

En ese sentido, recomendó a los padres asumir un rol activo, establecer límites claros y no validar conductas que puedan generar confusión.

“Tenemos que poner límites claros. Mi hijo es un ser humano. Cuando le digo ‘te entiendo’ sin orientación, le estoy dando permiso para hacer algo que no es normal”, dijo.

Asimismo, aclaró que esta tendencia no figura en los manuales de diagnóstico internacionales, por lo que clínicamente no puede considerarse un trastorno.

Finalmente, señaló que, como todo fenómeno digital, podría ser pasajero si los adultos actúan con responsabilidad y, en caso de observar señales preocupantes, recomendó buscar apoyo psicológico o psiquiátrico oportunamente.

