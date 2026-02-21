Gonzalo Chávez explica los beneficios y desafíos del alivio tributario

En un intento por reanimar la economía y atraer a los contribuyentes a la formalidad, el Órgano Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el nuevo Proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario.

La norma, que podría ser promulgada en un plazo de dos semanas, propone medidas drásticas como la condonación total de deudas anteriores a 2017 y la creación de un régimen simplificado con una tasa única del 5%.

Para el economista y analista Gonzalo Chávez, aunque las medidas son positivas para el sector formal, el proyecto no ataca el problema de fondo: la estrecha base tributaria de Bolivia.

"Esta reforma es para un triangulito muy pequeño. En Bolivia, solo el 20% de la población tiene un empleo formal y la presión tributaria es apenas del 15% del PIB", señaló Chávez en entrevista con el programa Que No Me Pierda.

El analista advirtió que, mientras se alivia la carga a quienes ya pagan, sectores con gran movimiento económico —como los cocaleros, cooperativistas mineros y grandes gremiales— permanecen fuera del sistema o con tasas impositivas mínimas (entre el 2% y 3%).

"El desafío es ampliar la base. Que más gente pague, incluso con impuestos más bajos, para sostener servicios públicos de calidad", enfatizó.

El economista destacó que la tasa simplificada del 5% es voluntaria y se calcula sobre las ventas, no sobre las utilidades. Esto significa que pequeños restaurantes, hoteles y comercios podrán optar por este régimen si les resulta más conveniente, pero quienes prefieran mantener el sistema tradicional seguirán pagando sus impuestos habituales.

"Para los contribuyentes con mucha utilidad, el 5% puede ser bajo; para los que tienen márgenes menores, puede representar un esfuerzo mayor. Sin embargo, esta medida simplifica trámites y reduce la carga administrativa", explicó Chávez.

El especialista también advirtió sobre el riesgo moral de los “perdonazos”: algunos contribuyentes podrían posponer pagos, esperando que en el futuro se amplíen los plazos o se condonen nuevamente las deudas.

"La idea no es subir impuestos desmedidamente, sino que más gente pague, mejorando la sostenibilidad de servicios públicos como educación, salud y carreteras", puntualizó.

