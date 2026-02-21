Hub Sporting Santa Cruz: El megaproyecto que busca revolucionar la formación del fútbol boliviano

Hub Sporting Santa Cruz surge como una propuesta disruptiva destinada a transformar las bases del balompié nacional. Rodrigo Marion, director general del proyecto, asegura que esta infraestructura "va a marcar un antes y un después en el fútbol boliviano".

El programa formativo arrancará este año con categorías masculinas (sub-8 a sub-15) y femeninas (sub-13 a sub-16). El objetivo central es brindar una formación integral que trascienda el campo de juego, integrando nutrición, educación y apoyo físico.

Para garantizar la excelencia, el centro cuenta con profesionales de alto nivel que aplican bloques de entrenamiento especializados.

"Nuestro enfoque es mejorarlos y encaminarlos en ser un profesional de alto nivel en el deporte", destaca Marion sobre la metodología aplicada.

La visión de crecimiento se divide en tres etapas estratégicas, siendo la meta principal consolidar al club en el profesionalismo en cinco años. Además del centro de alto rendimiento, el complejo se distinguirá por contar con su propia Universidad y un hotel especializado.

Foto: Red Uno.

El compromiso social es un pilar fundamental a través de una fundación dedicada a captar fondos para niños con escasos recursos. De esta manera, jóvenes talentos podrán acceder a toda la atención del centro de alto rendimiento sin barreras económicas.

A corto plazo, el Hub se centrará en Santa Cruz, para luego expandirse a provincias y otros departamentos mediante un albergue residencial. Marion enfatiza la importancia de dejar un legado y profesionalizar el fútbol local para nivelarse con los estándares del resto del mundo.

Para optimizar el desempeño, el Hub utiliza tecnología GPS y monitoreo médico constante de sangre, entre otros. Este sistema, inspirado en modelos de Argentina y Estados Unidos, busca llevar la performance de los jugadores a su nivel máximo.

