Gobierno explica el paquete de decretos para estabilizar la economía y cambiar la matriz energética

El Viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, brindó un informe detallado en Que No Me Pierda sobre los cuatro nuevos Decretos Supremos emitidos por el gobierno del presidente Rodrigo Paz y el proyecto de ley, orientados a la reactivación productiva y la estabilidad financiera.

Linares fue enfático al señalar que la actual administración ha logrado estabilizar indicadores críticos: "Ya no tenemos el susto diario de tener un dólar a 19 bolivianos, 20 bolivianos con cinco tipos de cambios diferente", afirmó, asegurando que el país ha recuperado la confianza internacional.

Alivio tributario y apoyo a emprendedores

Una de las medidas es el proyecto de ley que introduce un "monotributo" para pequeños negocios. Según Linares, los emprendedores con facturación de hasta 400,000 bolivianos anuales verán simplificados sus impuestos (IVA, ITF, IUE y RC-IVA) en un solo pago del 5%.

Además, anunció una amnistía histórica: "Cualquier deuda que se tenga hasta el 31 de diciembre 2017 será condonada porque al final son deudas incobrables". Para deudas más recientes, se habilitará un "perdonazo" de multas e intereses con planes de pago de hasta 24 meses.

Soberanía energética y abastecimiento

En cuanto a los combustibles, el Decreto 5548 autoriza la importación de petróleo crudo para ser refinado localmente por YPFB, buscando reducir costos. Linares advirtió sobre la urgencia de estas medidas debido a la herencia recibida: "Al paso que vamos y como nos ha dejado el gobierno del MAS que no ha previsto de ninguna manera invertir... han secado todos los pozos".

Ante la proyección de escasez de gas para 2028, el Gobierno impulsa el Decreto 5549 para fomentar energías renovables y autoconsumo en edificios y vehículos eléctricos. "Es el inicio del cambio de matriz energética", sentenció la autoridad.

Seguridad alimentaria y exportaciones

Para frenar el incremento de precios en la canasta familiar, el Decreto 5547 libera el arancel para la importación de soya, asegurando que el mercado interno no sufra desabastecimiento. Linares explicó que el objetivo es incentivar la agroindustria para que se convierta en el principal ingreso de divisas: "El espíritu que tiene el gobierno de Rodrigo Paz es hacer la liberación total... necesitamos atraer los dólares y no vienen de otra forma que no sea de las exportaciones".

Finalmente, sobre el ámbito electoral, el viceministro confirmó un desembolso adicional de 20 millones de bolivianos para el Órgano Electoral Plurinacional destinado a las elecciones subnacionales. "Las elecciones y el presupuesto están asegurados con esto y no van a existir problemas", concluyó, instando a la Asamblea Legislativa a aprobar con celeridad el resto de la agenda legislativa para consolidar la reactivación económica del país.

