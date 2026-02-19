Más calidad y sin interferencias: así será la nueva TV en Bolivia

Bolivia comenzará en mayo de este año el proceso de apagón analógico, una transición que marcará el paso definitivo de la televisión tradicional a la televisión digital terrestre. El plan estará dividido en tres fases: 2026, 2028 y 2030.

El especialista en transformación digital, Luis Fernando Gil Gareca, explicó que este proceso fue prorrogado durante varios años para permitir que la población se adapte al cambio tecnológico.

“Tenemos un escenario particular en el que se ha previsto que las personas se vayan adaptando de la televisión analógica a esta nueva era digital, como ocurrió en países como Argentina y Brasil”, señaló.

El experto sostuvo que el apagón analógico consiste en dejar de transmitir la señal tradicional para dar paso exclusivamente a la señal digital.

Comentó que en Bolivia el proceso se extenderá progresivamente hasta el 30 de mayo de 2026 en su primera etapa, aunque el cronograma general contempla ampliaciones hasta 2029 y 2030 en distintas regiones.

Se trata de la implementación de la televisión digital terrestre (TDT), que utiliza infraestructura instalada en tierra, aunque la transmisión de la señal continúa viajando por el aire, subrayó.

Ventajas

Gil Gareca puntualizó que uno de los principales beneficios es la mejora en la calidad de imagen y sonido. La televisión digital permite transmisión en alta definición (HD) y audio estéreo, algo que no era posible con la señal analógica.

Remarcó que el sistema antiguo, la señal viajaba directamente por una frecuencia, lo que podía generar interferencias, “fantasmas” en la imagen o pérdida de calidad debido a factores climáticos.

El especialista indicó que la señal digital viaja en paquetes binarios encriptados y empaquetados, lo que reduce el ruido y permite recuperar información en caso de pequeñas pérdidas, sin afectar la imagen ni el audio.

¿Se necesita un televisor nuevo?

No necesariamente. Las personas que tengan televisores antiguos, conocidos como “televisores anchos”, solo deberán adquirir un decodificador para poder recibir la señal digital abierta, acotó.

Gil dijo que la televisión digital abierta será gratuita, a diferencia del servicio por cable, que ya opera con tecnología digital, la televisión digital terrestre no tendrá costo mensual. Solo será necesario instalar y configurar el decodificador para captar la señal.

Más canales en un solo espacio

Otra ventaja es el mejor aprovechamiento del espectro. Con la tecnología digital, en un mismo canal se pueden transmitir varias señales.

El apagón analógico representa así un paso importante en la modernización de las telecomunicaciones en el país. El desafío ahora será que la población se informe y se prepare para ingresar plenamente a la nueva era digital.



