Viral pero riesgoso: alertan peligro por compartir tu caricatura hecha con IA

Una tendencia viral de crear caricaturas personalizadas con inteligencia artificial y compartirlas en redes sociales puede parecer divertida, pero también implica riesgos para la seguridad digital de los usuarios. Así lo advierte un reporte publicado por el portal El Heraldo de México, que recoge observaciones de especialistas en ciberseguridad sobre esta práctica.

En las últimas semanas, miles de personas han participado en el trend que consiste en pedir a herramientas de IA, como OpenAI, que generen ilustraciones tipo caricatura basadas en su vida, trabajo y datos personales.

Las imágenes suelen mostrar a los usuarios en su oficina, con elementos de su profesión, rutinas y gustos, lo que luego es publicado en distintas plataformas sociales.

¿Dónde está el riesgo?

Según el informe, el problema surge cuando, para lograr resultados más precisos, los usuarios incluyen en sus solicitudes información detallada: nombre de la empresa, cargo, ciudad, hábitos diarios, logotipos e incluso imágenes de su entorno laboral.

Especialistas citados por el medio, con base en análisis de la firma de seguridad informática Kaspersky, advierten que estos datos pueden ser utilizados por ciberdelincuentes para construir perfiles falsos, realizar suplantaciones de identidad o diseñar fraudes más creíbles y personalizados.

El riesgo aumenta cuando las personas no distinguen mensajes falsos: estudios de la compañía señalan que una parte importante de usuarios reconoce no saber identificar correos o comunicaciones fraudulentas.

Recomendaciones básicas de seguridad

Los expertos recomiendan tomar precauciones al sumarse a este tipo de tendencias:

Evitar incluir nombre completo, cargo, empresa, dirección o rutinas en las solicitudes

No subir imágenes donde aparezcan credenciales, logotipos, documentos o placas

No compartir datos ni fotos de menores de edad

No revelar información familiar sensible

Revisar políticas de privacidad y permisos de cada plataforma

La recomendación general es disfrutar las herramientas creativas de IA, pero con límites claros en la información personal que se comparte. La prevención digital también forma parte del uso responsable de las nuevas tecnologías.

