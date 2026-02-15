Los últimos retoques de la realeza: Ultiman detalles en el carro de Camila I y los Testarudos

El primer vistazo al carro alegórico de Camila I y la comparsa coronadora Testarudos revela una estructura de proporciones monumentales y un diseño que rinde homenaje a la majestuosidad cruceña. Imágenes exclusivas muestran el arduo trabajo de los obreros que, entre andamios y cables, aseguran cada detalle antes del inicio del desfile.

Majestuosidad en dorado y rojo

El diseño del carro destaca por la presencia de dos leones dorados de gran escala que custodian el trono de la soberana, simbolizando la fuerza y el espíritu de la región. El contraste entre el dorado de las esculturas y los intensos tonos rojos de la decoración textil promete un impacto visual de alto nivel bajo las luces del Corso.

Detalles técnicos: La estructura cuenta con una base iluminada y letreros con el nombre de la comparsa "Testarudos" , resaltando su rol como coronadores de este año.

Trabajo en equipo: Técnicos y artesanos fueron captados ajustando sistemas de iluminación y acabados en la base del carro, garantizando no solo la estética sino también la seguridad de la reina.

Las "Reinas de la alegría": Integrantes de la comparsa ya se lucen frente a la imponente estructura con trajes de gala rojos y detalles en llamas, anticipando la temática que acompañará a la soberana.

La corona que domina el cielo

Como se ha visto en preparativos previos, el elemento central será una corona gigante, permitiendo que todo el público cruceño pueda admirar a su majestad desde cualquier ángulo del recorrido.

La expectativa es máxima, ya que se espera que el carro, diseñado por Francisco Mercado, alcance dimensiones impresionantes (más de 12 metros de alto y ancho) para estar a la altura de la ingeniería y el arte que caracterizan a los Testarudos en este 2026.

