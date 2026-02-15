TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

El "Alcalduli" volvió al Cambódromo: Un emotivo homenaje en el día de su nacimiento

La representación, marcada por la nostalgia y los aplausos del público, recordó el legado del querido “alcalduli”, fallecido en septiembre de 2025.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/02/2026 20:13

Santa Cruz, Bolivia

El Gran Corso Cruceño se llenó de emoción y nostalgia con los tributos a personajes que marcaron la historia de la ciudad. Entre ellos destacó el homenaje al exalcalde Percy Fernández Añez, el querido “alcalduli”, cuya figura fue recordada con aplausos y sonrisas por miles de asistentes.

La Comparsa Coreográfica Expresión Camba fue la encargada de rendir este reconocimiento especial. Con una puesta en escena que combinó música, color y simbolismo, los integrantes destacaron la trayectoria del exburgomaestre, quien lideró la Alcaldía cruceña en varias gestiones y dejó una huella profunda en el desarrollo urbano de la capital oriental.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la aparición de un participante con notable parecido físico a Percy Fernández. Caracterizado con su estilo inconfundible, el danzante recorrió el cambódromo saludando al público, lo que provocó aplausos.

El homenaje tuvo además una coincidencia simbólica: el corso se realiza un 14 de febrero, fecha en la que nació el exalcalde en 1939.

Recordemos que, Fernández falleció el 1 de septiembre de 2025, dejando un legado que aún genera debate, pero también reconocimiento por las obras impulsadas durante sus mandatos.

Así, en medio de comparsas, música y tradición, el carnaval cruceño también abrió espacio para la memoria, recordando a uno de los personajes más influyentes y polémicos de la historia reciente de Santa Cruz.

