Conrrado Moscoso brilla en el Carnaval de Oruro y se roba la atención bailando caporales

Conrrado Moscoso, el raquetbolista boliviano que es referente mundial de su disciplina, vivió una jornada especial lejos de las canchas. Este 2026, el deportista participó del Carnaval de Oruro y se sumó al recorrido bailando caporales, en medio del entusiasmo del público.

En contacto exclusivo con Red Uno de Bolivia, Moscoso expresó su emoción por ser parte de una de las celebraciones más importantes del país.

“Feliz de estar aquí, gracias… y que viva el carnaval”, manifestó el atleta mientras avanzaba junto a su grupo de bailarines.

Durante el largo trayecto por donde desfilan los danzarines, el deportista no pasó desapercibido: encabezó el escuadrón de su comparsa, mostrando energía y orgullo en cada paso, en una imagen que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del carnaval.

Moscoso es reconocido como uno de los principales abanderados de Bolivia en competencias internacionales. A lo largo de su carrera, ha conseguido múltiples medallas para el país en distintos torneos, consolidándose como uno de los deportistas más importantes del deporte boliviano.

Esta vez, el número 1 del mundo cambió el escenario competitivo por la tradición, y dejó una postal distinta: la de un campeón que también celebra la cultura boliviana desde el corazón del Carnaval de Oruro.

Mira la programación en Red Uno Play