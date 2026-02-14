TEMAS DE HOY:
Arrancó el Corso Cruceño con la presentación de los ballets

Los ballets folklóricos fueron los encargados de abrir el desfile en el cambódromo, marcando el inicio oficial de una noche llena de tradición, música y color en el Corso Cruceño.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/02/2026 18:52

Santa Cruz, Bolivia

Con música, color y una puesta en escena cargada de tradición, arrancó el Corso Cruceño con la presentación de los ballets que dieron inicio oficial a la gran fiesta carnavalera.

Las agrupaciones de danza fueron las encargadas de abrir el recorrido, desplegando coreografías que arrancaron aplausos del público apostado en el cambódromo.

Desde los primeros minutos, el ambiente se encendió con trajes típicos, ritmos contagiosos y una energía que marcó el tono de la noche. Las danzas tradicionales y los cuadros coreográficos dieron paso a una velada que promete extenderse hasta la madrugada.

La cobertura especial de Red Uno acompaña cada momento de esta celebración, con transmisión en vivo desde las 19:00. El desfile principal continuará con más de 200 comparsas, mientras que el paso de la reina y las agrupaciones centrales está previsto entre las 20:30 y 21:00.

