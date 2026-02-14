La gente comienza a llegar al Cambódromo para disfrutar el Gran Corso Cruceño

Con espuma en manos, casacas puestas y la emoción a flor de piel, cientos de personas comenzaron a llegar desde tempranas horas al cambódromo para vivir el Corso Cruceño.

Grupos de amigos, familias completas y comparseros se instalaron a lo largo del recorrido para asegurar un buen lugar y no perderse ningún detalle de la gran fiesta carnavalera.

Entre risas, fotografías y los primeros acordes de las bandas, el público empezó a calentar motores para una noche que promete música, color y tradición. Las casacas de comparsas ya se hacen notar entre la multitud, mientras la espuma anticipa la tradicional guerra carnavalera.

El evento contará con una cobertura especial de Red Uno, que transmitirá en vivo cada detalle para que todo el país disfrute del corso. La transmisión comenzará desde las 19:00, mientras que el desfile principal está previsto a partir de las 21:00, con la participación de más de 200 comparsas.

El paso de la reina y las principales comparsas está programado entre las 20:30 y 21:00, uno de los momentos más esperados de la jornada. La última agrupación cerrará la noche entre las 00:00 y 01:00.

Así, con espuma lista y casacas bien puestas, Santa Cruz comienza a vivir una de las celebraciones más importantes de su calendario festivo.

