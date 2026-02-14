“Bolivia es grande y diversa”: el emotivo mensaje de Rodrigo Paz desde el Carnaval de Oruro

El presidente Rodrigo Paz llegó cerca de las 14:00 a la entrada del Carnaval de Oruro, acompañado de su esposa, para presenciar la principal expresión cultural y religiosa del país.

Durante una entrevista exclusiva con Red Uno, el mandatario destacó que Oruro representa la diversidad, la identidad y la capacidad de unir a Bolivia a través de la cultura.

“La patria es grande, Bolivia es grande y diversa, y es poderosa, y en su cultura se expresa. Los que quieren dividir no ganan. Gana la cultura, gana el amor por la patria”, afirmó.

Mensaje de unidad y esperanza

El presidente envió un mensaje a la población para que disfrute las fiestas con responsabilidad y compromiso con el país.

“Estamos haciendo un esfuerzo grande. Cuesta mucho, pero con buena voluntad y haciendo el bien, nos va a ir bien. Así ponemos a Bolivia en el mundo”, señaló.

Paz resaltó que el crecimiento del país requiere trabajo conjunto y una actitud positiva por parte de todos los bolivianos.

Defensa y proyección de la cultura

El mandatario también destacó la importancia de fortalecer y difundir las danzas y tradiciones bolivianas a nivel internacional.

“Nuestra cultura hay que exportarla, pero también defenderla. El mundo sabe de dónde viene su origen y eso debemos cuidarlo”, manifestó.

Indicó que Bolivia debe mejorar la promoción de su riqueza cultural para posicionarse en el escenario global.

Recuerdo de su juventud en el Carnaval

Durante su visita, el presidente recordó su participación en el Carnaval durante su juventud, cuando bailaba en devoción a la Virgen del Socavón.

Señaló que su vínculo con esta festividad no es solo institucional, sino también personal y espiritual, marcado por años de fe, tradición y compromiso cultural.

