Impactantes imágenes del inicio del Carnaval de Oruro

La majestuosa Entrada Folclórica del Carnaval de Oruro comenzó con un despliegue de color, fe y tradición que cautivó a miles de espectadores y usuarios en redes sociales.

Desde las primeras horas, el recorrido se llenó de danzarines, música y espectaculares caretas que representan los bailes tradicionales de Bolivia.

Devoción a la Virgen del Socavón

La procesión en honor a la Virgen del Socavón dio inicio a la jornada cultural, marcando el arranque oficial de una de las expresiones religiosas y artísticas más importantes del país.

La tradicional Diablada Oruro fue la encargada de abrir el recorrido, dando paso a las distintas fraternidades que rinden homenaje con danzas y coreografías.

El desfile culmina en el Santuario del Socavón, punto central de la peregrinación.

52 conjuntos en escena

Durante la jornada participan 52 conjuntos folklóricos, que convierten las calles de Oruro en un escenario vivo de identidad, historia y espiritualidad.

Esta celebración fue declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO, destacando su valor cultural a nivel mundial.

Circuito oficial del recorrido

El trayecto de la Entrada Folclórica contempla las siguientes vías:

Calle Bolívar

Pagador

Aroma

6 de Agosto

Adolfo Mier

Presidente Montes

Avenida Cívica “Sanjinés Vincentti”

Finaliza en el Santuario del Socavón

Este circuito permite a miles de personas disfrutar del espectáculo desde distintos puntos de la ciudad.

Un inicio que se vuelve viral

Las primeras imágenes del recorrido muestran:

Impresionantes máscaras

Trajes bordados a mano

Bandas en vivo

Coreografías sincronizadas

Emoción y devoción en cada paso

Estos momentos ya circulan ampliamente en plataformas digitales, reforzando el impacto del carnaval a nivel nacional e internacional.

