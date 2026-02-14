TEMAS DE HOY:
Nacionales

YPFB habilita WhatsApp para reportar daños por gasolina desestabilizada

La medida fue anunciada mediante un comunicado oficial, en el que se informa la creación de un canal digital con asistente virtual para atender los reportes de los usuarios afectados.

Silvia Sanchez

14/02/2026 15:22

YPFB habilita WhatsApp para reportar daños por gasolina desestabilizada. Imagen referencial
Bolivia

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) habilitó un número de WhatsApp para el registro de motorizados que presenten fallas presuntamente causadas por el uso de gasolina desestabilizada.

La medida fue anunciada mediante un comunicado oficial, en el que se informa la creación de un canal digital con asistente virtual para atender los reportes de los usuarios afectados.

Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC)

El canal habilitado funciona a través del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), que se rige bajo los siguientes parámetros:

  1. Finalidad: Recolección de datos de vehículos con posibles daños.

  2. Gestión de datos: Validación y verificación de la información proporcionada.

  3. Evaluación técnica: Análisis de cada caso para determinar la causa y el alcance del daño.

Según YPFB, este sistema permitirá centralizar la información y dar seguimiento a los reclamos.

Evaluación y posible reparación

A partir de la próxima semana, los conductores que consideren que sus vehículos fueron afectados por el combustible desestabilizado podrán acceder a:

  • Un proceso de evaluación técnica

  • Verificación del daño

  • Posible reparación

Este procedimiento se realizará a través del seguro de daño contra terceros que activará YPFB Logística, según informó el Gobierno.

Seguro para usuarios afectados

El Gobierno, en coordinación con YPFB, determinó activar este seguro con el objetivo de:

  • Atender los casos reportados

  • Garantizar transparencia

  • Brindar seguridad jurídica a los usuarios

  • Dar una respuesta técnica y responsable

La iniciativa busca evitar perjuicios económicos a los propietarios de vehículos afectados.

Recomendaciones para los conductores

YPFB recomienda a los usuarios:

  • Registrar su caso apenas detecten la falla

  • Presentar datos completos del vehículo

  • Conservar facturas de combustible y mantenimiento

  • Seguir las indicaciones del sistema virtual

Estos elementos facilitarán la evaluación de cada reporte.

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

