¿Estás embarazada? Conoce qué subsidios puedes recibir y desde cuándo recogerlos

Una guía práctica para futuras mamás y familias
13/02/2026 13:04
En Bolivia, las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir distintos subsidios de apoyo económico y alimentario, destinados a proteger su salud y la de su bebé antes y después del parto.
Estos beneficios están dirigidos tanto a mujeres con seguro como a aquellas que no cuentan con cobertura médica, siempre que cumplan ciertos requisitos.
A continuación, te explicamos quiénes acceden, desde cuándo se puede recoger el subsidio y qué documentos necesitas.
¿Quiénes pueden recibir los subsidios?
1. Mujeres trabajadoras aseguradas
Si estás afiliada a la seguridad social, puedes acceder a:
Subsidio prenatal
Subsidio de lactancia
Subsidio de natalidad
También pueden beneficiarse las esposas o convivientes de trabajadores asegurados, siempre que el ingreso sea menor a tres salarios mínimos.
2. Mujeres embarazadas sin seguro de salud
Si no cuentas con seguro médico, puedes acceder al:
Subsidio Universal Prenatal por la Vida
Este beneficio está dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad y busca garantizar una alimentación adecuada durante el embarazo.
3. Madres inscritas en el Bono Juana Azurduy
Las mujeres registradas en este programa reciben incentivos económicos por cumplir controles prenatales y postparto, como una forma de prevenir riesgos durante la maternidad.
¿Desde cuándo se puede recoger el subsidio?
A partir del quinto mes de embarazo
Tanto para mujeres aseguradas como para quienes reciben el Subsidio Universal, el beneficio se activa:
Desde el quinto mes de gestación (20 semanas)
Continúa hasta el nacimiento del bebé
Este requisito es obligatorio y debe ser respaldado con controles médicos.
Tipos de subsidios que puedes recibir
1. Subsidio Prenatal
Se entrega desde el 5° mes hasta el parto
Incluye productos alimenticios
Se recibe mensualmente
2. Subsidio de Lactancia
Se otorga después del nacimiento
Dura 12 meses
Incluye alimentos y productos para madre y bebé
3. Subsidio de Natalidad
Pago único
Equivale a un salario mínimo nacional
Se entrega tras el nacimiento
4. Subsidio Universal Prenatal por la Vida
Para mujeres sin seguro:
Cuatro paquetes
Valor aproximado: Bs 300 cada uno
Desde el 5° al 9° mes de embarazo
Requiere controles prenatales
¿Quién entrega los subsidios?
Los subsidios en especie (productos) son distribuidos por el:
Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM)
Esta entidad se encarga de habilitar puntos de entrega en todo el país.
Requisitos principales
Para acceder al subsidio, debes presentar:
Certificado médico de embarazo
Controles prenatales actualizados
Documento de identidad
Registro en el programa correspondiente (si aplica)
Cuenta bancaria (en algunos casos)
Sin controles médicos no se habilita el beneficio.
¿Por qué es importante acceder a estos subsidios?
Estos programas buscan:
Mejorar la nutrición materna
Reducir riesgos durante el embarazo
Prevenir complicaciones
Proteger al recién nacido
Apoyar a familias vulnerables
Cumplir con los controles no solo te permite recibir el subsidio, sino también cuidar tu salud y la de tu bebé.
Recomendación final para futuras mamás
Si estás embarazada:
Acude temprano a tu centro de salud
Realiza tus controles mensuales
Guarda todos tus documentos
Infórmate en tu municipio o caja de salud
Mientras antes inicies el trámite, más rápido accederás al beneficio.
