TEMAS DE HOY:
Atraco a minisúper Control en terminal

28ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¿Estás embarazada? Conoce qué subsidios puedes recibir y desde cuándo recogerlos

Una guía práctica para futuras mamás y familias

Silvia Sanchez

13/02/2026 13:04

Conoce los subsidios que puedes recibir si estas embarazada. Imagen referencial.
Bolivia

Escuchar esta nota

En Bolivia, las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir distintos subsidios de apoyo económico y alimentario, destinados a proteger su salud y la de su bebé antes y después del parto.

Estos beneficios están dirigidos tanto a mujeres con seguro como a aquellas que no cuentan con cobertura médica, siempre que cumplan ciertos requisitos.

A continuación, te explicamos quiénes acceden, desde cuándo se puede recoger el subsidio y qué documentos necesitas.

¿Quiénes pueden recibir los subsidios?

1. Mujeres trabajadoras aseguradas

Si estás afiliada a la seguridad social, puedes acceder a:

  • Subsidio prenatal

  • Subsidio de lactancia

  • Subsidio de natalidad

También pueden beneficiarse las esposas o convivientes de trabajadores asegurados, siempre que el ingreso sea menor a tres salarios mínimos.

2. Mujeres embarazadas sin seguro de salud

Si no cuentas con seguro médico, puedes acceder al:

Subsidio Universal Prenatal por la Vida

Este beneficio está dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad y busca garantizar una alimentación adecuada durante el embarazo.

3. Madres inscritas en el Bono Juana Azurduy

Las mujeres registradas en este programa reciben incentivos económicos por cumplir controles prenatales y postparto, como una forma de prevenir riesgos durante la maternidad.

¿Desde cuándo se puede recoger el subsidio?

A partir del quinto mes de embarazo

Tanto para mujeres aseguradas como para quienes reciben el Subsidio Universal, el beneficio se activa:

  • Desde el quinto mes de gestación (20 semanas)

  • Continúa hasta el nacimiento del bebé

Este requisito es obligatorio y debe ser respaldado con controles médicos.

Tipos de subsidios que puedes recibir

1. Subsidio Prenatal

  • Se entrega desde el 5° mes hasta el parto

  • Incluye productos alimenticios

  • Se recibe mensualmente

2. Subsidio de Lactancia

  • Se otorga después del nacimiento

  • Dura 12 meses

  • Incluye alimentos y productos para madre y bebé

3. Subsidio de Natalidad

  • Pago único

  • Equivale a un salario mínimo nacional

  • Se entrega tras el nacimiento

4. Subsidio Universal Prenatal por la Vida

Para mujeres sin seguro:

  • Cuatro paquetes

  • Valor aproximado: Bs 300 cada uno

  • Desde el 5° al 9° mes de embarazo

  • Requiere controles prenatales

¿Quién entrega los subsidios?

Los subsidios en especie (productos) son distribuidos por el:

Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM)

Esta entidad se encarga de habilitar puntos de entrega en todo el país.

Requisitos principales

Para acceder al subsidio, debes presentar:

  •  Certificado médico de embarazo

  •  Controles prenatales actualizados

  •  Documento de identidad

  •  Registro en el programa correspondiente (si aplica)

  •  Cuenta bancaria (en algunos casos)

 Sin controles médicos no se habilita el beneficio.

¿Por qué es importante acceder a estos subsidios?

Estos programas buscan:

  •  Mejorar la nutrición materna

  •  Reducir riesgos durante el embarazo

  •  Prevenir complicaciones

  •  Proteger al recién nacido

 Apoyar a familias vulnerables

Cumplir con los controles no solo te permite recibir el subsidio, sino también cuidar tu salud y la de tu bebé.

Recomendación final para futuras mamás

Si estás embarazada:

  •  Acude temprano a tu centro de salud

  •  Realiza tus controles mensuales

  •  Guarda todos tus documentos

  •  Infórmate en tu municipio o caja de salud

Mientras antes inicies el trámite, más rápido accederás al beneficio.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD