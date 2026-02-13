¿Estás embarazada? Conoce qué subsidios puedes recibir y desde cuándo recogerlos

En Bolivia, las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir distintos subsidios de apoyo económico y alimentario, destinados a proteger su salud y la de su bebé antes y después del parto.

Estos beneficios están dirigidos tanto a mujeres con seguro como a aquellas que no cuentan con cobertura médica, siempre que cumplan ciertos requisitos.

A continuación, te explicamos quiénes acceden, desde cuándo se puede recoger el subsidio y qué documentos necesitas.

¿Quiénes pueden recibir los subsidios?

1. Mujeres trabajadoras aseguradas

Si estás afiliada a la seguridad social, puedes acceder a:

Subsidio prenatal

Subsidio de lactancia

Subsidio de natalidad

También pueden beneficiarse las esposas o convivientes de trabajadores asegurados, siempre que el ingreso sea menor a tres salarios mínimos.

2. Mujeres embarazadas sin seguro de salud

Si no cuentas con seguro médico, puedes acceder al:

Subsidio Universal Prenatal por la Vida

Este beneficio está dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad y busca garantizar una alimentación adecuada durante el embarazo.

3. Madres inscritas en el Bono Juana Azurduy

Las mujeres registradas en este programa reciben incentivos económicos por cumplir controles prenatales y postparto, como una forma de prevenir riesgos durante la maternidad.

¿Desde cuándo se puede recoger el subsidio?

A partir del quinto mes de embarazo

Tanto para mujeres aseguradas como para quienes reciben el Subsidio Universal, el beneficio se activa:

Desde el quinto mes de gestación (20 semanas)

Continúa hasta el nacimiento del bebé

Este requisito es obligatorio y debe ser respaldado con controles médicos.

Tipos de subsidios que puedes recibir

1. Subsidio Prenatal

Se entrega desde el 5° mes hasta el parto

Incluye productos alimenticios

Se recibe mensualmente

2. Subsidio de Lactancia

Se otorga después del nacimiento

Dura 12 meses

Incluye alimentos y productos para madre y bebé

3. Subsidio de Natalidad

Pago único

Equivale a un salario mínimo nacional

Se entrega tras el nacimiento

4. Subsidio Universal Prenatal por la Vida

Para mujeres sin seguro:

Cuatro paquetes

Valor aproximado: Bs 300 cada uno

Desde el 5° al 9° mes de embarazo

Requiere controles prenatales

¿Quién entrega los subsidios?

Los subsidios en especie (productos) son distribuidos por el:

Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM)

Esta entidad se encarga de habilitar puntos de entrega en todo el país.

Requisitos principales

Para acceder al subsidio, debes presentar:

Certificado médico de embarazo

Controles prenatales actualizados

Documento de identidad

Registro en el programa correspondiente (si aplica)

Cuenta bancaria (en algunos casos)

Sin controles médicos no se habilita el beneficio.

¿Por qué es importante acceder a estos subsidios?

Estos programas buscan:

Mejorar la nutrición materna

Reducir riesgos durante el embarazo

Prevenir complicaciones

Proteger al recién nacido

Apoyar a familias vulnerables

Cumplir con los controles no solo te permite recibir el subsidio, sino también cuidar tu salud y la de tu bebé.

Recomendación final para futuras mamás

Si estás embarazada:

Acude temprano a tu centro de salud

Realiza tus controles mensuales

Guarda todos tus documentos

Infórmate en tu municipio o caja de salud

Mientras antes inicies el trámite, más rápido accederás al beneficio.

