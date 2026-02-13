¿Sabías que puedes recuperar el 5% de tus compras facturadas? Conoce cómo hacerlo

Miles de bolivianos pueden recuperar parte del dinero que gastan cada mes, pero muchos aún no aprovechan este beneficio.
13/02/2026 9:52
Se trata del Régimen de Reintegro en Efectivo del IVA (Re-IVA), impulsado por el Servicio de Impuestos Nacionales, que permite recibir devoluciones directas por las compras facturadas.
La medida busca fortalecer la cultura tributaria en Bolivia y beneficiar directamente al bolsillo de los ciudadanos.
¿En qué consiste el Re-IVA?
El Re-IVA permite que las personas con ingresos mensuales de hasta Bs 9.000 reciban:
El 5% de devolución de sus compras facturadas
Depósito directo en su cuenta bancaria
Pago mensual automático o manual
Este beneficio está respaldado por normativa vigente y forma parte de las políticas de incentivo a la formalidad.
¿Quiénes pueden beneficiarse?
El programa está dirigido a:
Trabajadores asalariados
Independientes
Personas por cuenta propia
Rentistas
Todos ellos pueden acceder siempre que cumplan el requisito de ingresos.
¿Cómo recibes tu dinero?
El beneficiario puede elegir dos modalidades:
Modalidad automática
El sistema identifica tus facturas con tu número de cédula.
No necesitas registrarlas manualmente.
Modalidad manual
Registras tus facturas mediante el Formulario 111.
Ideal si tus datos no aparecen automáticamente.
En ambos casos, el dinero llega directamente a tu cuenta bancaria.
Más que dinero: un beneficio para todos
Exigir factura no solo te devuelve plata, también:
Reduce la evasión fiscal
Fortalece la economía formal
Aporta al desarrollo del país
Mejora los servicios públicos
Cada factura cuenta.
Pasos para renovar tu Re-IVA 2026
La renovación es rápida y 100% digital:
Paso a paso
1️⃣ Ingresa a: www.impuestos.gob.bo
2️⃣ Accede al sistema SIAT
3️⃣ Selecciona: Registro de Beneficiarios Re-IVA
4️⃣ Haz clic en: Renovación Gestión 2026
5️⃣ Verifica tus datos personales
6️⃣ Confirma tu cuenta bancaria
Es importante revisar bien la información para evitar retrasos en los pagos.
Recomendación clave
Si no renuevas tu registro, puedes perder el beneficio.
Las autoridades recomiendan hacerlo con anticipación para no quedar fuera del sistema.
Un beneficio que vale la pena aprovechar
Con el Re-IVA, cada compra puede convertirse en ahorro.
Pides factura
Registras tus datos
Recibes dinero
Ganas tú y gana el país
