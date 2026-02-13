¿Sabías que puedes recuperar el 5% de tus compras facturadas? Conoce cómo hacerlo

Se trata del Régimen de Reintegro en Efectivo del IVA (Re-IVA), impulsado por el Servicio de Impuestos Nacionales, que permite recibir devoluciones directas por las compras facturadas.

La medida busca fortalecer la cultura tributaria en Bolivia y beneficiar directamente al bolsillo de los ciudadanos.

¿En qué consiste el Re-IVA?

El Re-IVA permite que las personas con ingresos mensuales de hasta Bs 9.000 reciban:

El 5% de devolución de sus compras facturadas

Depósito directo en su cuenta bancaria

Pago mensual automático o manual

Este beneficio está respaldado por normativa vigente y forma parte de las políticas de incentivo a la formalidad.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

El programa está dirigido a:

Trabajadores asalariados

Independientes

Personas por cuenta propia

Rentistas

Todos ellos pueden acceder siempre que cumplan el requisito de ingresos.

¿Cómo recibes tu dinero?

El beneficiario puede elegir dos modalidades:

Modalidad automática

El sistema identifica tus facturas con tu número de cédula.

No necesitas registrarlas manualmente.

Modalidad manual

Registras tus facturas mediante el Formulario 111 .

Ideal si tus datos no aparecen automáticamente.

En ambos casos, el dinero llega directamente a tu cuenta bancaria.

Más que dinero: un beneficio para todos

Exigir factura no solo te devuelve plata, también:

Reduce la evasión fiscal

Fortalece la economía formal

Aporta al desarrollo del país

Mejora los servicios públicos

Cada factura cuenta.

Pasos para renovar tu Re-IVA 2026

La renovación es rápida y 100% digital:

Paso a paso

1️⃣ Ingresa a: www.impuestos.gob.bo

2️⃣ Accede al sistema SIAT

3️⃣ Selecciona: Registro de Beneficiarios Re-IVA

4️⃣ Haz clic en: Renovación Gestión 2026

5️⃣ Verifica tus datos personales

6️⃣ Confirma tu cuenta bancaria

Es importante revisar bien la información para evitar retrasos en los pagos.

Recomendación clave

Si no renuevas tu registro, puedes perder el beneficio.

Las autoridades recomiendan hacerlo con anticipación para no quedar fuera del sistema.

Un beneficio que vale la pena aprovechar

Con el Re-IVA, cada compra puede convertirse en ahorro.

Pides factura

Registras tus datos

Recibes dinero

Ganas tú y gana el país

