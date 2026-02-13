Turismo impulsa la economía en Carnaval con ingresos que superarían los $us 65 millones

El presidente de la Cámara Hotelera, Jorge Vaca, expresó su optimismo ante el feriado largo por las fiestas de Carnaval y proyectó que el movimiento económico generado por la actividad turística superará los $us 65 millones en todo el país.

Vaca explicó que muchas familias aguardaban estas fechas para realizar viajes y actividades recreativas, por lo que el sector hotelero y turístico se perfila como uno de los principales dinamizadores de la economía nacional, especialmente en un contexto de escasez de divisas.

“El turismo es el único sector que tiene el dólar democrático, porque cada visitante deja recursos en distintos rubros: el taxista, la venta de casacas, las farmacias. Todos los sectores ganan un poco más en estas fechas y eso permite que la economía se redistribuya entre las familias”, afirmó.

No obstante, el dirigente advirtió que estas expectativas podrían verse afectadas por las dificultades en la conectividad aérea, y ros recientes problemas de abastecimiento de combustibles que han generado filas en los surtidores, situación que, dijo, debe ser atendida por el Gobierno para brindar certidumbre a los turistas.

“Es importante resolver varios temas para alcanzar las metas, pero creemos que se va a dar. A nivel nacional este feriado largo se planifica con meses de anticipación y es un periodo en el que las familias no escatiman gastos. El movimiento económico será importante”, sostuvo.

Santa Cruz y otros destinos turísticos del país se alistan para recibir a miles de visitantes durante el feriado, que tradicionalmente se consolida como uno de los de mayor impacto económico del primer trimestre del año en Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play