Bolivia consolida el uso del QR: 891 millones de transacciones movieron $us 51.293 millones en 2025

El código QR se consolida como el principal método de cobro y pago en Bolivia. Durante 2025 se registraron 891 millones de transacciones a través de este sistema, que movilizaron $us 51.293 millones, según datos de la Asociación de Bancos de Bolivia (Asoban).

Estas operaciones representan el 94% del total de Órdenes Electrónicas de Transferencia de Fondos (OETF) interbancarias, que alcanzaron 948,2 millones de movimientos en la pasada gestión, evidenciando el predominio del QR frente a otros canales electrónicos.

De acuerdo con el informe de gestión 2025 de Asoban, el QR Simple se posicionó como el medio de pago más utilizado en el país, principalmente para transacciones de bajo valor, fortaleciendo la inclusión financiera y reduciendo el uso de efectivo en operaciones cotidianas.

El volumen transado mediante QR duplicó al presentado en 2024, cuando se registraron $us 22.547 millones. El salto hasta los $us 51.293 millones refleja no solo un mayor número de operaciones, sino también un incremento significativo en los montos movilizados a través de esta herramienta digital.

El reporte destaca también que el QR Simple mantiene un fuerte enfoque en pagos de menor cuantía. El 88,4% de las transacciones realizadas fueron por montos inferiores a Bs 500, mientras que el 49,7% correspondió a importes menores a Bs 50.

