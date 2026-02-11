TEMAS DE HOY:
Economía

Dólar paralelo en Bolivia: Así cerró la cotización este miércoles 11 de febrero

Según los principales portales de monitoreo en tiempo real, la divisa estadounidense cerró el día con una tendencia a la estabilidad tras variaciones registradas durante la mañana y el mediodía.

Milen Saavedra

11/02/2026 19:39

Dólar paralelo en Bolivia: Así cerró la cotización este miércoles 11 de febrero. Imagen de Paweł Szymczuk en Pixabay
Bolivia

Escuchar esta nota

La jornada cambiaria en el mercado informal boliviano mostró ligeras fluctuaciones este miércoles, manteniendo una brecha significativa respecto al tipo de cambio oficial. Según los principales portales de monitoreo en tiempo real, la divisa estadounidense cerró el día con una tendencia a la estabilidad tras variaciones registradas durante la mañana y el mediodía.

De acuerdo con los datos del portal dolarboliviahoy.com, la jornada concluye con un precio de Bs 9.12 para la compra y Bs 9.11 para la venta.

Por su parte, el sitio de monitoreo en tiempo real bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, reportó al cierre de la noche un tipo de cambio de Bs 9.14 para la compra y Bs 9.11 para la venta.

El comportamiento de la moneda extranjera tuvo cambios sutiles a lo largo de las últimas horas:

  • A primera hora (06:00 AM): El tipo de cambio inició la jornada situándose en Bs 9.14 para la compra y Bs 9.11 para la venta.

  • Al mediodía: Se registró un ligero descenso, con el dólar cotizándose en Bs 9.12 para la compra y Bs 9.10 para la venta.

  • Al cierre (Noche): El mercado mostró un leve repunte para estabilizarse en el rango final de los Bs 9.12 y 9.14 para la compra.

Este monitoreo constante realizado por plataformas digitales se ha convertido en la referencia principal para los usuarios, dado que el mercado paralelo responde directamente a la oferta y demanda diaria en las principales ciudades del país.

