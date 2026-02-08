TEMAS DE HOY:
choque de cisterna Felcn Pareja atracada

27ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

¿Subió o bajó? Así cierra el dólar en el mercado paralelo este sábado 7 de febrero en Bolivia

Tras iniciar el día por encima de los Bs 9.25, las principales plataformas de monitoreo reportan una estabilización de la divisa en torno a los Bs 9.21 al cierre de este 7 de febrero.

Milen Saavedra

07/02/2026 20:16

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este sábado 7 de febrero en Bolivia. Foto de Giorgio Trovato en Unsplash
Bolivia

Escuchar esta nota

El mercado informal de divisas en Bolivia mostró una ligera volatilidad con una tendencia descendente durante este sábado. Según los portales especializados que realizan el seguimiento en tiempo real, el denominado "dólar blue" cerró la noche situándose, en promedio, en los Bs 9.21 para la compra y Bs 9.18 para la venta.

A pesar de las pequeñas variaciones entre las fuentes consultadas, el comportamiento de la jornada reflejó una baja en comparación con las primeras horas de la mañana:

  • Dolarparalelobolivia.net: Situó la cotización al cierre de la noche en Bs 9.21 para la compra y Bs 9.18 para la venta. Durante la mañana, este portal registraba valores más altos, llegando a los Bs 9.25 para la compra y Bs 9.22 para la venta.

 

  • Bolivianblue.net: Reportó un descenso marcado tras haber iniciado el día con un pico de Bs 9.26 para la compra. Al mediodía bajó a Bs 9.21 y finalmente cerró la jornada en Bs 9.21 para la compra y Bs 9.18 para la venta.

  • Boliviablue.com: Mostró cifras similares, cerrando la noche en Bs 9.22 para la compra y Bs 9.18 para la venta, manteniendo una tendencia estable frente a los valores reportados al mediodía.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD