¿Subió o bajó? Así cierra el dólar en el mercado paralelo este sábado 7 de febrero en Bolivia

El mercado informal de divisas en Bolivia mostró una ligera volatilidad con una tendencia descendente durante este sábado. Según los portales especializados que realizan el seguimiento en tiempo real, el denominado "dólar blue" cerró la noche situándose, en promedio, en los Bs 9.21 para la compra y Bs 9.18 para la venta.

A pesar de las pequeñas variaciones entre las fuentes consultadas, el comportamiento de la jornada reflejó una baja en comparación con las primeras horas de la mañana:

Dolarparalelobolivia.net: Situó la cotización al cierre de la noche en Bs 9.21 para la compra y Bs 9.18 para la venta. Durante la mañana, este portal registraba valores más altos, llegando a los Bs 9.25 para la compra y Bs 9.22 para la venta.

Bolivianblue.net: Reportó un descenso marcado tras haber iniciado el día con un pico de Bs 9.26 para la compra. Al mediodía bajó a Bs 9.21 y finalmente cerró la jornada en Bs 9.21 para la compra y Bs 9.18 para la venta.

Boliviablue.com: Mostró cifras similares, cerrando la noche en Bs 9.22 para la compra y Bs 9.18 para la venta, manteniendo una tendencia estable frente a los valores reportados al mediodía.

