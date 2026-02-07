Daños por gasolina: cómo funciona el seguro solidario y desde cuándo se puede acceder

El Gobierno nacional activará a partir de la próxima semana un seguro solidario de daño contra terceros para atender posibles afectaciones en vehículos que habrían sido provocadas por gasolina “desestabilizada”, informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli.

La medida será implementada a través de YPFB Logística y está dirigida a usuarios que acrediten daños en sus motorizados, como parte de una respuesta técnica ante los reclamos registrados en los últimos días.

¿Cómo funciona el seguro solidario?

El ministro explicó que YPFB cuenta con seguros en toda la cadena de hidrocarburos y que, en este caso, se decidió activar un seguro solidario específico para atender este evento.

Las personas que consideren que su vehículo fue afectado deberán acudir a un taller, donde se realizarán evaluaciones técnicas especializadas para determinar si el daño fue causado por la gasolina. Cada caso será analizado de manera individual.

“Hay que separar a quienes quieren aprovechar el momento de quienes realmente sufrieron un daño”, señaló Medinaceli, al aclarar que el seguro solo procederá cuando se confirme el origen del problema.



¿Qué cubre y qué no cubre?

El seguro no entregará dinero en efectivo. Como ocurre en los seguros vehiculares tradicionales, cubrirá directamente el costo de las reparaciones a través de talleres autorizados, según la gravedad del daño detectado en el sistema de inyección o en el motor.

Una vez concluidas las evaluaciones, se conocerá el número total de vehículos atendidos, ya que las afectaciones pueden variar en cada caso.

Desde cuándo se puede acceder

De acuerdo con la información oficial, el seguro solidario entrará en vigencia la próxima semana.



