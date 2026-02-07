Dante Calle propone "100% Trabajo y 0% Corrupción" para Colcapirhua

En una nueva entrega de "Conociendo al Candidato", conversamos con Dante Calle Valencia, quien busca la silla municipal de Colcapirhua de la mano de la agrupación ciudadana UNE. Con un enfoque técnico y una fuerte apelación a la identidad local, Calle apuesta por una gestión transparente y eficiente.

Dante Calle, colcapirhueño de cepa, tiene 40 años, es padre de familia y cuenta con una formación académica sólida para la administración pública. Es Ingeniero Comercial, Administrador de Empresas y Contador General, un perfil que busca aplicar para "abrir las puertas de la alcaldía" y modernizar la gestión administrativa del municipio.

"El corazón ya ha tomado una decisión. Quiero que los niños y los adultos mayores se sientan orgullosos de ser colcapirhueños. Hasta aquí llegó la corrupción", afirmó con contundencia.

Calle presentó una propuesta estructurada en seis ejes fundamentales para transformar la calidad de vida en Colcapirhua:

Eficiencia Administrativa: Implementación de un sistema de "dos ventanillas" (ingreso y salida de trámites) para agilizar procesos y respetar el tiempo del ciudadano. Salud Prioritaria: Creación de un Seguro de Farmacia Municipal para garantizar el acceso a medicamentos especiales y salvar vidas. Servicios Básicos al 100%: La meta es alcanzar la cobertura total de agua potable, alcantarillado y alumbrado público en toda la jurisdicción. Seguridad Jurídica sobre la Propiedad: Plan de regularización de lotes y construcciones para dar tranquilidad a las familias y ordenar el territorio. Protección Social Activa: Potenciar las Defensorías de la Niñez, Adolescencia y Mujer. El enfoque será preventivo: "En vez de esperar los casos, saldremos a buscarlos". Alivio Impositivo: Congelamiento de impuestos generales y reducción del impuesto a los vehículos automotores.

Para el candidato de UNE, la gestión pública no está separada de los valores. Atribuye su fortaleza diaria a su fe en Dios y cerró su intervención con un mensaje de optimismo para sus electores:

"La esperanza es lo último que se pierde y es lo que nos da fuerzas. Prometemos 100% trabajo y 0% corrupción para nuestra querida Colcapirhua", concluyó Calle.

