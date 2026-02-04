Liriomar Rojas Zambrana busca la Alcaldía de Sacaba: Un plan basado en cinco pilares y gestión sostenible

En una nueva edición del segmento "Conociendo al candidato", Liriomar Rojas Zambrana, candidata por la alianza Libre, presentó su perfil y las líneas maestras de su plan de gobierno para el municipio de Sacaba con miras a las elecciones subnacionales 2026.

Con 32 años de edad, Rojas destaca por una sólida formación académica que combina el derecho y la ingeniería. Abogada de profesión, cuenta además con el título de Ingeniera en Desarrollo Rural Sostenible y posee dos maestrías en Educación Superior y Derecho Agroambiental. Actualmente, compagina su vida familiar con la docencia universitaria, labor que describe como su principal pasión.

Durante su intervención, la candidata de Libre se posicionó como una alternativa al descontento social. "Represento a una gran parte de la población sacabeña que está cansada de las mismas promesas vacías y de encontrar más problemas que respuestas al acudir a la municipalidad", afirmó Rojas Zambrana.

La propuesta de Rojas para transformar Sacaba se estructura en cinco ejes estratégicos diseñados para una gestión técnica y planificada:

Servicios Básicos y Conectividad: Atención prioritaria a los sectores de salud, educación y mejora de la conectividad en el municipio. Economía Verde: Impulso de la economía circular y un sistema moderno de gestión de residuos. Ordenamiento Territorial: Desarrollo sostenible bajo un enfoque de planificación urbana y rural. Digitalización Municipal: Modernización de trámites y servicios mediante tecnología para evitar la burocracia. Infraestructura Integral: Ejecución de obras tanto en el área urbana como en las zonas rurales.

Rojas enfatizó que su gestión estará guiada por valores familiares y principios éticos. "Es momento de que hagamos las cosas diferente, de manera ordenada y planificada", subrayó, apelando al apoyo ciudadano para llevar a Sacaba hacia un nuevo modelo de desarrollo.

