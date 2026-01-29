El arquitecto Riony Villarroel busca la Alcaldía de Sacaba bajo la sigla del MTS

En el marco del ciclo de entrevistas “Conociendo al Candidato”, Riony Villarroel Ledezma presentó su postulación a la silla municipal de Sacaba por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) para las Elecciones Subnacionales 2026. Bajo la premisa de ser un "sacabeño de cepa", el profesional busca captar el voto de confianza de una población que exige soluciones al crecimiento desordenado del municipio.

A sus 47 años, Villarroel combina su formación como arquitecto con una sólida base familiar. Casado y padre de tres hijos, el candidato asegura que su visión técnica es la herramienta necesaria para transformar la realidad local. Su discurso se apoya en valores personales profundos, poniendo a Dios y a la familia como los pilares de su vida y de su proyecto político.

"Como sacabeño, quiero ordenar el desorden porque conozco las necesidades de nuestra gente. Mi meta es que Sacaba sea, finalmente, una ciudad de oportunidades para todos", manifestó el candidato.

La propuesta del MTS para Sacaba se centra en una modernización integral que abarque tanto la infraestructura como la gestión administrativa:

Planificación y modernidad: Villarroel apuesta por una ciudad "planificada, moderna y digital" , utilizando la tecnología para agilizar procesos y garantizar la seguridad ciudadana.

Transparencia: El candidato hizo un énfasis especial en la honestidad administrativa, comprometiéndose a una gestión abierta y libre de corrupción.

Servicios y salud: Su plan incluye la mejora del sistema de salud y el fortalecimiento de la educación, además de asegurar que los servicios básicos (agua, alcantarillado y electricidad) lleguen a cada rincón del municipio.

Desarrollo productivo: Propone potenciar la capacidad económica de Sacaba para generar empleos y mejores condiciones de vida.

Con el respaldo de la sigla MTS, Riony Villarroel apeló al sentimiento regionalista y a la honestidad en su trato con el electorado. Su campaña se perfila como una alternativa técnica y transparente frente a los problemas históricos de la región. "Me comprometo a trabajar por ustedes con la verdad", concluyó al cerrar su presentación.

Mira la programación en Red Uno Play