Arias cierra campaña con innovador “concierto móvil” en La Paz

El alcalde de La Paz y candidato a la reelección, Iván Arias, apostó por un cierre de campaña distinto y llamó la atención de la población paceña con una caravana musical que recorrió distintos barrios de la ciudad, llevando conciertos en vivo, a bordo de un camión, hasta las calles.

La propuesta, denominada “Concierto en tu barrio”, se convirtió en el eje de su estrategia final, con agrupaciones musicales que acompañaron el recorrido por varias zonas paceñas, en una especie de escenario itinerante que buscó acercar su campaña a la gente.

En videos difundidos en plataformas como Facebook y X, se observa a los artistas interpretando música en plena vía pública, mientras simpatizantes acompañaban el recorrido, bailaban y grababan el momento, generando alta interacción digital.

“Llevar un concierto en vivo directamente a tu barrio” fue parte del mensaje difundido en redes, donde el equipo de campaña invitó a la ciudadanía a sumarse a esta actividad poco convencional.

La propuesta marcó diferencia frente a los tradicionales actos masivos, apostando por un formato más cercano, dinámico y viral, que convirtió las calles de La Paz en una especie de escenario abierto y generó reacciones divididas entre apoyo, sorpresa y críticas en redes sociales.

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