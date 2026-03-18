Más de 32.000 policías se despliegan para garantizar seguridad y custodia del voto

En vísperas de la jornada electoral de este domingo 22 de marzo, el Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, puso en marcha un operativo de gran escala en todo el territorio nacional.

El despliegue policial tiene como objetivo central asegurar la tranquilidad en los recintos de votación, custodiar el material electoral y garantizar que el proceso de transmisión de resultados se desarrolle sin contratiempos.

De acuerdo con los datos oficiales, un contingente de 32.759 servidores policiales será movilizado en los nueve departamentos del país. Este personal estará encargado de la vigilancia directa en los centros educativos y espacios públicos habilitados para el sufragio, además de brindar asistencia ciudadana durante toda la contienda electoral.

Para fortalecer la capacidad de respuesta y movilidad de las fuerzas del orden, el operativo contará con un soporte logístico compuesto por 1.302 vehículos patrulleros y 1.259 motocicletas policiales.

Este equipamiento permitirá un patrullaje constante no solo en las áreas urbanas, sino también en las zonas rurales y de difícil acceso, asegurando la cadena de custodia de las actas y las ánforas.

La misión fundamental de este despliegue es proteger el ejercicio democrático de los ciudadanos, evitando cualquier incidente que pueda alterar el orden público.

Asimismo, la presencia policial será clave para el resguardo de los centros de cómputo, donde se procesará la información que definirá a las nuevas autoridades subnacionales del país.

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