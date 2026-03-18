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Liverpool promociona su partido por Champions, con el Salar de Uyuni y la bandera boliviana

Un arte promocional del equipo inglés es viral en redes, contiene el Salar de Uyuni y la tricolor nacional.

Martin Suarez Vargas

18/03/2026 12:19

Virjil van dijk y Hugo Ekitike jugadores del Liverpool, de fondo la bandera nacional y el Salar de Uyuni. Foto: redes sociales.
Inglaterra.

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El Liverpool de Inglaterra puso de fondo el Salar de Uyuni y la bandera boliviana para anunciar a sus hinchas que hoy disputa el partido de vuelta ante el Galatasaray por los octavos de final de la Champions League. La reacción de los internautas no se hizo esperar.

Arte completo en el que promocionó Liverpool su partido de Champions de hoy. Foto: redes sociales.

 

En la imagen aparecen jugadores emblemáticos del equipo, como el defensor Virgil van Dijk y el delantero francés Hugo Ekitike, con el Salar de Uyuni y la bandera nacional de fondo.

El mensaje de la publicación decía:

“Hoy se juega en Anfield” y preguntaba: “¿Qué lugar de tu país debería estar en la próxima parada?”.

Cabe recordar que en el partido de ida, el conjunto turco Galatasaray se impuso por la mínima diferencia con gol de Mario Lemina. El duelo de vuelta se disputa hoy por los octavos de final de la Champions League.

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